Wout Weghorst heeft uitleg gegeven waarom hij de hand van Wouter Goes weigerde na het duel tussen AZ en Ajax. Na afloop liep Goes naar hem toe, maar van een handje kwam het niet. Het zorgde voor veel ophef. Valentijn Driessen vertelt aan tafel bij Vandaag Inside de uitleg die Weghorst hem maandag gaf.

Een duel tussen Wout Weghorst en Wouter Goes gaat nooit onbesproken, maar zondagmiddag gebeurde er weer wat opvallends. Goes liep na afloop naar invaller Weghorst toe, maar die weigerde de hand te schudden. Dat had niets te maken met het teleurstellende gelijkspel van Ajax, maar met het gedrag van Goes in het veld. " Hij negeert hem bewust, omdat die Wouter Goes heel raar uit de hoek komt op het veld", legt Valentijn Driessen uit aan tafel bij Vandaag Inside.

Gedrag van Wouter Goes

De spits van Ajax sprak met Driessen nadat hij in een opiniestuk had geschreven dat het gedrag van Weghorst een slecht voorbeeld was. "Dan ben je niet goed ingelicht, want dit en dat flikt die Goes", legde Weghorst uit. Daarna draaide de mening van Driessen, door de uitleg van Weghorst. "K-kleuter, k-mongool, k-debiel. Dat soort dingen. Dan moet ik Weghorst gelijk geven, dan zou ik hem ook geen hand geven."

Oproep aan de scheidsrechters

Vervolgens roept Johan Derksen aan tafel de scheidsrechters op hier tegen op te treden. "Die Goes maakt bij iedere corner een overtreding waarvoor je de bal op de stip kunt leggen. Ik zou maar eens op die Goes letten, want die begint structureel wangedrag te vertonen. Als je op die jongen let, kun je hem iedere wedstrijd wel tot de orde roepen."

Het toeval wilde dat de geblesseerder arbiter Bas Nijhuis aanwezig was maandagavond en hij reageerde direct. " Onderling praten we daar als scheidsrechters ook over, hoe je dat moet benaderen. Je kunt alleen handelen bij zaken die je ziet. Dat knijpen is volgens mij wel een beetje gestopt nu, maar dat vasthouden bij corners... En dat geldt voor alle spelers: geef maar gewoon tien tot twintig strafschoppen, dan is het misschien een keer afgelopen."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.