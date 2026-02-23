Hedwiges Maduro kijkt de laatste tijd met grote verbazing naar zijn oude ploeg Ajax. De manier waarop daar verdedigd wordt bij standaardsituaties is zwaar ondermaats, vindt de oud-middenvelder en trainer van de club. Ook is hij kritisch op het gerucht dat Dick Schreuder naar Ajax zou gaan. "De vraag is of hij dat kan."

Wie keek naar Ajax - NEC afgelopen zaterdag, kan de kruisverbanden tussen de twee clubs niet missen. Ze speelden gelijk in een intens duel waarin niet Ajax maar NEC de bovenliggende partij was met aanvallend voetbal. Precies de visie die bij het Ajax-voetbal hoort, zeggen ze in Amsterdam.

Stijl van NEC

De stijl van NEC zorgde voor een spectaculair duel, maar Ajax had veel meer moeten profiteren van het risico dat NEC neemt, vindt Hedwiges Maduro. "Er lag echt zoveel ruimte achter de verdediging. De paar keren dat Ajax de ruimte achter die verdediging zocht, werden ze ook gevaarlijk. Maar in de laatste fase werden er ook de verkeerde keuzes gemaakt. NEC speelt al het hele seizoen hetzelfde, dus daar kan je je prima op voorbereiden", vindt hij.

Groot probleem voor Ajax

Een ander thema waar Maduro zich over verbaasde was het verdedigen van standaardsituaties van Ajax. Dat is het hele seizoen al ondermaats en ook tegen NEC was dat weer slecht. "Ze werken daar met mandekkers en zonedekkers. De mandekkers zijn vaak de mindere koppers, maar vervolgens kijken ze ook alleen maar naar hun man en niet naar de bal. Daarom kan je alleen maar reageren op wat je tegenstander doet en nooit als eerste bij de bal zijn", legt hij uit. En dat zorgde ook tegen NEC voor grote problemen.

"De sterke koppers van NEC renden in het midden van de zestien, vanaf de penaltystip, naar de bal toe en konden vrij koppen omdat de mensen die zones moesten dekken daarin bleven staan. Ajax moet echt aandacht hieraan besteden om nog kans te maken op de tweede plaats."

Wie moet de trainer van Ajax worden?

En dan is er nog de kritiek op Ajax dat ze in eigen huis een koekje van eigen deeg kregen. NEC zou met Ajax-voetbal gewonnen hebben in Amsterdam. Daar twijfelt Maduro, die zelf de gehele jeugdopleiding van Ajax doorliep, aan. "Er zit inderdaad aanvallend voetbal in het spel van NEC, maar de sleutel van Ajax-voetbal is aanvallend voetbal spelen met hoge druk vanuit een 4-3-3-opstelling. In alle jeugdelftallen van Ajax tot aan het eerste elftal wordt er in die opstelling gevoetbald."

En dat ziet hij bij NEC niet. Schreuder speelt in een andere formatie met een geheel eigen opvatting. "De vraag is of Schreuder een bepaalde stijl heeft of dat hij dit type voetbal ook vanuit een andere opstelling kan doen. Of moet Ajax bij zijn komst ineens overal de opstelling gaan aanpassen? Dat is ook een mogelijkheid, het is simpelweg een keuze die je moet maken."

Frank Rijkaard als voorbeeld

Hij wijst erop dat de visie en speelstijl van een trainer naadloos moeten aansluiten bij de clubcultuur. "Schreuder verdient alle credits voor hoe NEC speelt, maar dat wil niet zeggen dat je dat zomaar kan vertalen naar een club als Ajax. Het is geen garantie dat het werkt bij de top. Een goede trainer onderin hoeft geen goede trainer bij de top te zijn, en andersom. Kijk maar naar Frank Rijkaard die met Sparta degradeerde en vervolgens bij Barcelona meerdere prijzen pakte", merkt hij op.

Daarnaast benadrukt Maduro dat Ajax zich bewust moet zijn van de samenstelling van de huidige selectie bij het aanstellen van een trainer. "Ajax heeft een jonge ploeg en is volop in ontwikkeling. Ze hebben een trainer nodig die kan ontwikkelen, geen pure people manager. Het profiel van de trainer moet passen bij de groep en bij wat de club nodig heeft. Het gaat niet alleen om behaalde resultaten, maar om de match tussen trainer en team."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.