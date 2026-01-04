Het liep allesbehalve soepel voor Marokko, maar uiteindelijk hield het gastland zijn toernooidroom levend. In een vol Stade Prince Moulay Abdellah werd het dapper strijdende Tanzania met 1-0 verslagen in de achtste finale van de Afrika Cup.

Vanaf de aftrap werd duidelijk dat Marokko geen eenvoudige avond tegemoet ging. Tanzania verdedigde compact, speelde zonder ontzag en ging fel het duel in, waardoor het een bikkelhard gevecht werd. De underdog kreeg zelfs al vroeg een grote kans om de favoriet te verrassen. Het gastland kwam goed weg en moest daarna langdurig zoeken naar openingen in de de gesloten defensie van Tanzania.

Marokko komt niet door defensie heen

Die kansen kwamen er wel, maar overtuigend werd het voor rust niet. Ayoub El Kaabi kopte naast en Brahim Diaz schoot over, terwijl een rake kopbal van Ismael Saibari werd afgekeurd wegens buitenspel. Marokko had het overwicht, maar miste scherpte in de afronding en ging zonder doelpunten de kleedkamer in.

Ook na rust bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Marokko bleef aandringen en kwam dicht bij de openingstreffer toen een vrije trap van aanvoerder Achraf Hakimi uiteen spatte op de lat. Aan de andere kant loerde Tanzania op fouten en leek het zelfs te profiteren toen Bakari Nondo na een redding van Yassine Bounou een rebound kreeg, maar hij schoot hoog over.

Brahim Diaz schiet Marokko naar kwartfinales

Twintig minuten voor tijd viel alsnog de beslissing. Diaz, middenvelder van Real Madrid, ontving de bal op de rand van het strafschopgebied na een inspeelpass van aanvoerder Hakimi, passeerde zijn directe tegenstander en verraste de Tanzaniaanse doelman met een hard schot in de korte hoek.

In de slotfase bracht bondscoach Walid Regragui verse krachten om de zege veilig te stellen. Vlak voor tijd maakte Feyenoorder Oussama Targhalline zijn eerste minuten op deze Afrika Cup. Een slotoffensief van Tanzania bleef uit, al kwam Marokko nog goed weg toen Adam Masina in zijn eigen strafschopgebied een aanvaller van Tanzania naar de grond werkte. De bank van Tanzania sprong woedend op, maar waar zij hoopten op een strafschop, liet zowel de scheidsrechter als de VAR het spel doorgaan. Daarmee heeft Marokko zich op moeizame wijze geplaatst voor de kwartfinales.

Kwartfinale Afrika Cup

De kwartfinale van Marokko staat op vrijdag 9 januari op het programma. In Rabat nemen de Atlasleeuwen het voor eigen publiek op tegen de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Kameroen.