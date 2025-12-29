Marokko is ongeslagen door de groepsfase gekomen van de Afrika Cup. Het gastland won in Rabat met 3-0 van Zambia. De ploeg van bondscoach Walid Regragui eindigt met 7 punten bovenaan in groep A.

Ismael Saibari stond in de basis bij Marokko. De PSV'er werd in de tweede helft gewisseld. Feyenoorders Oussama Targhaline en Anass Salah-Edine bleven de hele wedstrijd op de reservebank.

Omhaal

Marokko was de betere ploeg en liet geregeld vloeiend aanvalsspel zien. Ayoub El Kaabi opende al snel de score. De spits kopte uit een voorzet van Azzedine Ounahi raak. Brahim Diaz verdubbelde de score na een klein halfuur met een harde schuiver.

In de tweede helft maakte El Kaabi zijn tweede voor Marokko. Hij scoorde met een perfect getimede omhaal. Ook in de eerste groepswedstrijd tegen Comoren scoorde hij op die manier. Het publiek in het Prince Moulay Abdellah Stadium begroette na ruim een uur invaller Achraf Hakimi met luid gejuich. De onlangs tot beste voetballer van Afrika uitgeroepen Hakimi viel in voor oud-Ajacied Noussair Mazraoui.

Mali en Comoren

Het duel tussen Mali en de Comoren eindigde in 0-0. Mali, waar Feyenoorder Gaoussou Diarra in de tweede helft inviel, gaat als nummer 2 van de poule door naar de achtste finales.

Zuid-Afrika mag ook verder in het toernooi na een 3-2-zege op Zimbabwe. De ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos eindigde als tweede in groep B met 6 punten. Egypte werd poulewinnaar met 7 punten. De zevenvoudig kampioen kwam in zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Angola niet verder dan 0-0. Sterspeler Mohamed Salah kreeg rust.