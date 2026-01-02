De groepsfase van de Afrika Cup zit erop en dat betekent dat het échte werk begint. Voor landen als Marokko en Algerije komt de hoofdprijs langzaamaan steeds dichterbij. Het prijzengeld ligt dit jaar op een hoger niveau dan ooit: in totaal wordt zo’n dertig miljoen euro verdeeld onder de deelnemende landen, wat de Afrika Cup financieel aantrekkelijker maakt dan eerdere edities. Sportnieuws.nl zet alle bedragen overzichtelijk op een rij.

Marokko geldt voor veel volgers als dé favoriet voor de Afrika Cup, en de groepsfase heeft die status alleen maar bevestigd. De ploeg met PSV’ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine begon met een 2-0-overwinning op de Comoren, pakte een punt tegen Mali en sloot af met een overtuigende 3-0-zege op Zambia. Dankzij die sterke serie eindigde Marokko bovenaan in de groep, goed voor een premie van 730.000 euro voor de nationale voetbalbond.

Miljoenen voor succes, tonnen voor troost

Dat zes landen al na de groepsfase huiswaarts moesten, betekent niet dat zij met lege handen vertrekken. Zambia, Zimbabwe, Oeganda, Botswana, Equatoriaal-Guinea en Gabon ontvangen elk 460.000 euro. Het lijkt een kleinigheidje in de knotsgekke voetbalwereld, maar voor sommige Afrikaanse bonden is dit geld héél belangrijk om investeringen in jeugdopleidingen of infrastructuur te kunnen blijven betalen.

De échte jackpot ligt uiteraard verderop in het schema. Vanaf 3 januari begint de knock-outfase, gevolgd door kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finale op 18 januari. De runner‑up mag rekenen op 3,7 miljoen euro, terwijl de nieuwe kampioen van Afrika een bedrag van 6,5 miljoen euro tegemoet kan zien.

Flinke stijging van prijzenpot

De prijzenpot van de Afrika Cup is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. In 2019 kreeg de kampioen nog zo’n 4,5 miljoen dollar, twee jaar later liep dat op tot ongeveer 5 miljoen en bij de vorige editie zelfs tot 7 miljoen. Voor AFCON 2025 zet CAF die stijgende lijn door: de winnaar ontvangt maar liefst 10 miljoen dollar, een toename van ruim veertig procent. In totaal wordt er zo’n 30 miljoen euro verdeeld onder alle deelnemers. Ter vergelijking: de Europees kampioen strijkt 28 miljoen euro op, terwijl de Copa América-winnaar het moet doen met ongeveer 16 miljoen euro.

Verdeling prijzengeld in één oogopslag

Ronde in het toernooi Prijzengeld Vierde plaats in poule 460.000 euro Beste nummers drie in poule 640.000 euro Achtste finales 730.000 euro Kwartfinalisten 1.200.000 euro Halve finalisten 2.300.000 euro Verliezend finalist 3.700.000 euro Winnaar 6.500.000 euro

Marokko en Algerije

Doordat zowel Marokko als Algerije meerdere spelers uit de Eredivisie in hun selectie hebben, volgen veel Nederlandse voetballiefhebbers deze ploegen op de voet. Hieronder staat het volledige speelschema voor de knock-outfase van de Afrika Cup.