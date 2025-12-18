Het escaleerde volledig na de bekerclash tussen Spakenburg en FC Twente. Een groep Spakenburg-supporters trok richting het uitvak. De situatie liep daarna snel uit de hand: er ontstond een chaotische vechtpartij, waarna de beveiliging moest ingrijpen. Spakenburg-coach Chris de Graaf is ziedend. "Ik heb die gasten nog nooit gezien", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

"Ik wilde gewoon even de scheidsrechter bedanken en toen zag ik ineens dat er een hele boel ongeregeldheden waren", luidt de eerste reactie van De Graaf tegen Sportnieuws.nl. Als échte Spakenburger probeerde de 38-jarige coach om de boel nog te sussen. "Ik verbaas me écht over zoiets, want het was zo'n mooie voetbalavond en dan gaan mensen het zó verpesten..."

Onbekende koppen bij de rellen

De Graaf is geboren en getogen in Bunschoten-Spakenburg en hij kent het gros van de mensen in het kleine dorp dan ook. Hij vindt het niet passen bij de lokale club. "Ik kan daar met mijn hoofd écht niet bij. Het was een geweldige avond, geniet gewoon van de sport. FC Twente heeft gewoon terecht gewonnen en dan maak je het zó kapot."

"En dan lopen die jongens zó tof te doen met een capuchon op...", vervolgt De Graaf zichtbaar gefrustreerd. "Ik heb heel veel van die gasten hier nog nooit gezien, maar dat verandert de heisa niet. De volgende keer zegt de gemeente: er mag geen open verkoop meer zijn. Het is gewoon enorm zonde", besluit De Graaf.

Kamp FC Twente betreurt vechtpartijen

Aan Sportnieuws.nl is bevestigd dat het een ruzie betrof tussen FC Twente en FC Utrecht. Bart van Rooij snapt niet hoe het ineens kon omslaan. "Allereerst, dit hoort niet op een voetbalveld. De sfeer was superleuk van beide kanten, dus dat was hartstikke mooi. Het is zó jammer dat je nu met een negatief gevoel van het veld stapt", treurt Van Rooij, die bijval krijgt van coach John van den Brom. "Het zou een feestje moeten zijn, zó zonde dat het zo moet eindigen..."