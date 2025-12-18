Spakenburg heeft al jaren het label van een 'cupfighter, maar had donderdagavond niets in de melk te brokkelen tegen FC Twente. Op Sportpark De Westmaat eindigde het in een 6-3 overwinning voor de Tukkers, wat als een behoorlijke klap zal aankomen bij Spakenburg-trainer Chris de Graaf. De markante amateurtrainer loopt dit seizoen namelijk stage bij FC Twente.

De fanatieke aanhang van SV Spakenburg pakte weer flink uit voor de clash met een BVO. In de hoop op een nieuwe bekerstunt kwamen ze met een mooi spandoek met 'We did it before, We can do it again', gevolgd door een flinke partij vuurwerk. Het zorgde voor enkele minuten vertraging, maar het bracht FC Twente niet van slag. FC Twente kende namelijk een goede openingsfase tegen De Blauwen.

Supporters van SV Spakenburg hebben weer flink uitgepakt voor een mooi bekeraffiche. Na de stunts van twee jaar geleden tegen FC Groningen en FC Utrecht moet nu FC Twente over de knie worden gelegd #spatwe pic.twitter.com/J26IicjPNM — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) December 18, 2025

Geen problemen voor FC Twente

Sondre Orjasaeter kreeg al twee grote kansen, terwijl ook Sam Lammers en Mathias Kjolo meermaals gevaar wisten te stichten. Op slag van rust kwamen de Tukkers alsnog op voorsprong. Daan Rots passeerde zijn directe tegenstander met een mooie passeeractie, waarna hij 'm knap met rechts in de verre hoek schoot: 0-1.

Wedstrijd definitief beslist

In de tweede helft ging FC Twente vrolijk door met het creëren van kansen. Uiteindelijk leek FC Twente de wedstrijd al snel na rust in het slot te gooien. Orjasaeter scoorde dit seizoen nog niet in de Eredivisie, maar wél in de Eurojackpot KNVB Beker tegen Rohda Raalte. Ook in de tweede ronde wist hij raak te prikken. De Noorse vleugelflitser kwam mooi naar binnen en schoot 'm laag in de hoek: 0-2.

Enkele minuten later was het definitief klaar voor de tweededivisionist. Een pegel van FC Twente werd in eerste instantie nog gekeerd, maar de rebound werd prachtig binnengeschoten door Thomas van den Belt. De middenvelder twijfelde geen seconde toen de bal voor zijn voeten belandde en zag zijn schot via de onderkant van de lat binnen vallen: 0-3.

FC Twente moest na zo'n zeventig minuten wel een tegentreffer slikken. De achterhoede liep even te slapen en dat werd direct afgestraft door Spakenburg-spits Floris van der Linden. De vreugde was echter van korte duur, want een paar minuten later zette de volledig vrijstaande Kristian Hlynsson de 1-4 op het scorebord met een bekeken balletje in de hoek.

Pijnlijke avond voor De Graaf

Op sportief vlak stond vooraf vooral trainer Chris de Graaf in de spotlights. De 38‑jarige coach combineert zijn werk bij Spakenburg met een stageplek bij FC Twente, als onderdeel van zijn opleiding tot Coach Betaald Voetbal. De Tukkers hielden echter geen rekening met hun trainer, want een kwartier voor tijd zorgde Daouda Weidmann met een schitterende knal voor de 1-5.

Gekke slotfase

De amateurs maakten de afgelopen jaren furore met hun historische bekerseizoen van 2022/2023. Spakenburg stuntte in dat bekerseizoen door zowel FC Groningen (2-3) als FC Utrecht (1-4) buitenshuis te verslaan. Het werd het begin van een onvergetelijke campagne die de amateurclub tot in de halve finale bracht, waar PSV uiteindelijk een halt toeriep aan het sprookje. Dat zat er geen moment in tegen FC Twente, tot de slotfase. Nadat de 1-6 viel, ging het wel heel gemakkelijk voor Spakenburg, waardoor het nog 3-6 werd.