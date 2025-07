Manchester United is aan de andere kant van de wereld vast veelbelovend begonnen aan de Premier League. De Engelse topclub is, samen met competitiegenoten, in Azië ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. United is daar lekkerbezig, maar Matthijs de Ligt bleek het smetje op een verder swingende avond.

De Premier League Series is een vriendschappelijk 'toernooi' in Azië waarin meerdere teams tegen elkaar spelen. United won al met 2-1 van West Ham United en kreeg nu Bournemouth als tegenstander. Waar aanvoerder Bruno Fernandes de eerste wedstrijd nog moest dragen, daar oogden The Red Devils donderdagochtend Nederlandse tijd al meer als een geoliede machine. Rasmus Hojlund en Patrick Dorgu zorgden voor de 2-0 voorsprong bij rust.

Schlemiel Matthijs de Ligt

Harry Maguire kreeg in de basis de voorkeur boven de Nederlandse verdediger, maar in de tweede helft werden de twee gewisseld. United liep probleemloos uit naar een 4-0 voorsprong, via goals van Amad Diallo en jeugdspeler Ethan Williams. Maar dat was niet het laatste wapenfeit. Diep in de tweede helft voorkwam De Ligt hoogstpersoonlijk dat United weer de nul niet hield in de oefenduels. De Nederlander gleed een voorzet van de linkerkant van Bournemouth achter zijn eigen doelman Tom Heaton.

Geen Europees voetbal

Balend van zichzelf drukte hij zijn hoofd in het gras, alvorens hij weer op moest staan om de wedstrijd af te maken. De 4-1 zege zal de teleurstelling van de eigen goal meer dan goedmaken. United speelt in Azië ook nog tegen Everton in de Premier League Series, alvorens de ploeg van trainer Ruben Amorim terugkeert naar Engeland. Daar wordt nog geoefend tegen Fiorentina, waarna de échte Premier League op 17 augustus begint met een topwedstrijd tegen Arsenal.

Transfers

United ontbreekt door een waardeloos seizoen in Engeland in Europa. Er was nog een grote kans op Champions League-deelname, maar de finale van de Europa League tegen landgenoot Tottenham Hotspur werd met 1-0 verloren. Daardoor zien we De Ligt en zijn ploeggenoten niet terug in één van de drie Europese competities. De club gaf desondanks veel geld uit aan de komst van vleugelaanvallers Bryan Mbeumo (Brentford) en Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers).

