Mededeling over Memphis Depay komt hard binnen bij fans: 'Ik weet dat het slecht is'

Memphis Depay is geblesseerd. Dat maakte zijn club Corinthians via een statement op meerdere sociale media bekend. Fans van de club vrezen daardoor het ergste.

'Spits Memphis Depay nam vandaag niet deel aan de activiteiten. De Nederlander liep gisteren tijdens de training een verzwikking van zijn rechterenkel op en na onderzoek werd een lichte bandblessure vastgesteld. De atleet ondergaat reeds fysiotherapiebehandeling en zal dagelijks opnieuw beoordeeld worden', liet Corinthians weten.

Memphis Depay eist negatieve hoofdrol op bij Corinthians in vervelend duel Oranje-international Memphis Depay heeft in negatieve zin een hoofdrol opgeëist in de wedstrijd tussen Corinthians en Mirassol in de Braziliaanse competitie. Het ging in de eerste helft volledig mis bij de aanvaller tijdens een wedstrijd die opnieuw in een teleurstelling eindigde.

Fans vrezen het ergste

Op Instagram reageren veel mensen wanhopig op het nieuws. 'Als Corinthians Informa verschijnt, weet ik al dat het iets slechts is', valt er onder andere te lezen. Dat is de reactie met een van de meeste likes. 'Corinthians Informa > Ik stierf bijna voordat ik de volledige informatie had gelezen', reageerde een andere fan. 'Als ik Corinthians Informa zie, verandert het hart al van hartslag...', schrijft weer een ander.

Het seizoen verloopt nog niet al te denderend voor Depay en consorten. Corinthians bungelt in de grijze middenmoot van de Série A na een nederlaag op bezoek bij Mirassol. Depay eiste een negatieve hoofdrol voor zich op na een gemiste penalty, terwijl ook de rebound er niet in ging. De 31-jarige Nederlander won eerder dit jaar wel het Campeonato Paulista, ook wel bekend als het staatskampioenschap van São Paulo.

Interlands met Oranje

Wat Memphis' blessure voor het Nederlands elftal betekent, is nog niet bekend. Begin juni staan de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Nederland begint uit in Finland op 7 juni en neemt het drie dagen later in eigen land op tegen Malta. Oranje zit verder in een poule met Polen en Litouwen. De overige landen hebben al twee duels gespeeld in maart, toen Nederland in de kwartfinales van de Nations League speelde.

Memphis Depay aast op miljoenen met lucratief besluit in Rotterdam Memphis Depay hoopt binnenkort flink te cashen. De voetballer van Corinthians heeft zijn penthouse in Rotterdam te koop gezet. Een winst van miljoenen euro's lonkt.

In die periode keerde Depay ook terug bij Oranje. Na het EK vorig jaar in Duitsland werd hij een tijdje niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, omdat hij ook lange tijd zonder club zat. Koeman en technisch directeur Nigel de Jong vlogen eind 2024 naar Brazilië om Depay en het niveau met eigen ogen te aanschouwen. Depay jaagt nog altijd op Robin van Persie (50 goals) als topscorer van het Nederlands elftal. De teller voor Depay staat op 47.