Memphis Depay eist negatieve hoofdrol op bij Corinthians in vervelend duel

Oranje-international Memphis Depay heeft in negatieve zin een hoofdrol opgeëist in de wedstrijd tussen Corinthians en Mirassol in de Braziliaanse competitie. Het ging in de eerste helft volledig mis bij de aanvaller tijdens een wedstrijd die opnieuw in een teleurstelling eindigde.

Memphis startte in de basis bij Corinthians in het duel met Mirassol, dat dit seizoen promoveerde naar de Série A. De Nederlander leek zijn team al snel op voorsprong te kunnen zetten, maar het ging helemaal mis.

Memphis Depay aast op miljoenen met lucratief besluit in Rotterdam Memphis Depay hoopt binnenkort flink te cashen. De voetballer van Corinthians heeft zijn penthouse in Rotterdam te koop gezet. Een winst van miljoenen euro's lonkt.

Penalty

In minuut 34 ging de bal op de stip en mocht Memphis achter de bal plaatsnemen. Hij schoot de penalty echter op een vreemde manier, waardoor de keeper van Mirassol de bal makkelijk uit het doel kon tikken. De 31-jarige probeerde in de rebound nog binnen te koppen, maar ook dat mislukte.

O penalti que Memphis Depay perdeu…



Displicência pura pic.twitter.com/2cZBByqkpY — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) May 10, 2025

Tot overmaat van ramp kreeg Depay vijf minuten later ook nog een gele kaart. Een dramatische eerste helft voor de vedette, maar in de blessuretijd kon hij het toch nog een klein beetje goed maken.

Hij was alsnog betrokken bij het openingsdoelpunt met een assist op Cacá. Corinthians gaat dus toch nog met een voorsprong de rust in. Na de pauze werd het echter al snel weer gelijk.

Uiteindelijk verloor Corinthians van de promovendus door nog een goal in de tweede helft: 2-1. De club staat daardoor na acht duels slechts op een achtste plaats en kent allerminst een ideale start van het seizoen. In de Copa Sudamericana staat de club voorlopig derde in een poule van vier.

Braziliaanse Série A

De Braziliaanse competitie loopt niet gelijk met de Europese competities. In maart won Memphis met Corinthians het staatskampioenschap van São Paulo door in een tweeluik Palmeiras te verslaan in de finale. Inmiddels de nationale competitie ook weer begonnen.

Memphis Depay komt maar moeilijk in slaap en heeft speciale boodschap: 'Mijn lifestyle is soms een waas' Memphis Depay kwam vrijdagochtend maar moeilijk in slaap, dus besloot hij zijn telefoon nog maar een keer van zijn nachtkastje te pakken en een speciaal bericht te typen. Die is van een hele andere toon dan twaalf uur eerder, toen een scheidsrechter het moest ontgelden.

Toen Memphis de overstap maakte naar Corinthians vocht de voormalig topclub tegen degradatie. Mede door de Nederlander eindigde de club alsnog zevende. De positieve sferen van het vorige seizoen, vloeien helaas nog niet direct door naar het nieuwe seizoen.