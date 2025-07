Wesley Sneijder is een extra trotse vader vandaag. De oud-topvoetballer zag (via een livestream) hoe zijn 18-jarige zoon Jessey zijn officieuze debuut maakte voor FC Utrecht. "Mega trots op je".

FC Utrecht speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. De ploeg van Ron Jans begon eerder deze week met een valse start door te verliezen van FCSB uit Roemenië (1-3). Tegen de Belgen van Brugge ging het een stuk beter: ze wonnen met 2-0. Jessey Sneijder mocht in de tweede helft invallen.

Debuut

De 18-jarige middenvelder speelde zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van FC Utrecht. Hij maakt dit seizoen deel uit van de selectie van Jong FC Utrecht, dus zal waarschijnlijk binnenkort zijn debuut maken in de Keuken Kampioen Divisie.

Wesley Sneijder

Vader Sneijder, die samen met ex-vrouw Yolanthe en hun zoontje Xess Xava in Amerika is, deelde trots een screenshot van zijn zoon in zijn Instagram Stories. Ook broer Rodney Sneijder is trots. "Eerste minuten in Utrecht 1, ik ben trots op je."

Yolanthe Cabau heeft ex Wesley Sneijder op bezoek: 'Je kan beter in Nederland zitten dan hier' Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

Damián van der Vaart

Alsof het zo had moeten zijn maakte in Amsterdam Damián van der Vaart zijn debuut in Ajax 1. Ook hij is de zoon van. De twee kennen elkaar goed, want hun vaders speelden met elkaar bij Real Madrid en het Nederlands elftal. Jessey post zelfs een foto van Damián in zijn Stories, die vervolgens hetzelfde doet. Beide debutanten geven elkaar hartjes en delen hun liefde voor elkaar.

