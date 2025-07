Het EK vrouwenvoetbal is begonnen! Voor de Oranje Leeuwinnen staat zaterdag om 18.00 uur het eerste groepsduel met Wales op de planning. Om 11.30 uur is de fanzone in het Zwitserse Luzern geopend en wordt er toegeleefd naar de wedstrijd. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.