Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

Momenteel is Cabau in Miami, waar ze gezelschap heeft gekregen van haar voormalige echtgenoot, Wesley Sneijder. Zij hebben samen een zoon: Xess Xava. Sneijder koos qua weer niet het allerbeste moment uit om naar Florida af te reizen, zo maakt Cabau duidelijk in een post op Intagram.

'Beter in Nederland'

"Nou jongens, je kan beter in Nederland zitten, dan hier in Miami", zegt ze, terwijl ze over straat loopt met een drankje in haar handen. Xess Xava en Sneijder volgen haar spoor. "It's raining in Miami!", roept ze uit. Daarna richt ze zich tot haar zoon: "Je houdt van de regen, toch?". Die vraag stelt ze in het Engels, waarna het jochie bevestigt dat hij de regen wel lekker vindt.

Het drietal besluit een restaurantje op te zoeken, waar Xess Xava geniet van een flink stuk brood met veel groenten. Wederom heeft Cabau veel aandacht voor de regen aan de andere kant van het raam. Vervolgens gaan ze weer de straat op, waar Cabau constateert: "Miami is nu zo verlaten!" Ze komt met een nieuw plan: "Ik heb zeewater nodig. Het klinkt gek, maar dat doe ik altijd voor mijn krullen. Ik doe mijn haar in het water. Zo krijg ik 'strandkrullen'."

Bomen

Moeder en zoon wandelen vervolgens naar de kustlijn, waar Cabau een flesje vult met zeewater en vervolgens plagerig spetters naar de rug van de weglopende Xess Xava werpt. Hij beantwoordt dat met een paar ferme trappen in het water. De daaropvolgende bestemming is Orlando, eveneens in de staat Florida. Daar ziet ze een interessante boom. "Al sinds ik een kleine meid was, had ik een bijzondere liefde voor bomen. Hier in Orlando heb ik een paar prachtige exemplaren ontdekt."

Daarna komen enkele posts waarin zij, Sneijder en hun zoon in een restaurantje zitten. Sneijder probeert een van de poedertjes uit die Cabau in haar assortiment heeft van Cabau Lifestyle. Check het artikel hieronder voor het hele verhaal.