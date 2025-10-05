Scheidsrechter Jeroen Manschot deelde tijdens Feyenoord - FC Utrecht (3-2) slechts één gele kaart uit aan een speler. De 19-jarige Givairo Read werd op de bon geslingerd en kreeg vervolgens op z'n kop van zijn eigen moeder.

Read stond na afloop in de catacomben van De Kuip te bellen met zijn moeder. ESPN-verslaggever Hans Kraay Jr. liet dat buitenkansje niet onbenut om even in te breken bij het gesprek. De rechtsback voelde zich eerst zichtbaar ongemakkelijk, maar Kraay kreeg toch de moeder van de tiener aan de telefoon.

Kraay wil weten of moeders er altijd bij is. "Meestal wel, ja", reageert ze. En vervolgens blijkt ze heel eerlijk. Op de vraag hoe mama Read het spel van haar zoon vond, antwoordt ze: "De eerste helft was een beetje matig. Maar de tweede helft was meer dan een voldoende. Hij heeft echt zijn best gedaan met die assist."

'Kusje op zijn voorhoofd'

Kraay hoopt het gesprek vervolgens af te sluiten met: "Kusje op zijn voorhoofd. En niet zoveel gele kaarten meer pakken." Maar dat triggert Reads moeder om er nog één ding aan toe te voegen: "Dat was ook een hele stomme actie."

Read vertelt vervolgens desgevraagd dat hij na elke wedstrijd even contact heeft met zijn moeder. De jonge verdediger had in de rust ook al van trainer Robin van Persie te horen gekregen dat hij absoluut geen tweede gele kaart mocht pakken. Uiteindelijk kreeg de coach zelf een gele kaart wegens onsportief gedrag.

