Een domper voor het Nederlands elftal in de komende interlandperiode. Feyenoord-trainer Robin van Persie liet zondagmiddag weten dat Quinten Timber niet op tijd fit is om aan te sluiten bij Oranje. Daar heeft Ronald Koeman direct op geacteerd. Hij haalt Teun Koopmeiners bij de groep richting de interlands met Malta en Finland.

Feyenoord won zondagmiddag in de slotfase met 3-2 van FC Utrecht. Timber deed door zijn blessure al niet mee. De middenvelder raakte geblesseerd in het duel met FC Groningen, maar speelde de wedstrijd toen wel uit.

Internationals vliegen uit

De Feyenoorder werd door Ronald Koeman wel opgenomen in zijn 24-koppige selectie voor het Nederlands elftal, maar daar zal hij dus niet bij aansluiten.

"In de eerste plaats zijn we heel trots dat veel van onze spelers voor hun land spelen", begint Van Persie over de spelers die hij komende week 'kwijt' is vanwege interlandverplichtingen. "Dat is een hele eer. Het gevolg daarvan is dat sommige spelers veel moeten vliegen, waardoor ze misschien vermoeid terugkomen", legt hij uit.

Goed contact

Zorgen maakt hij zich niet. "Er is heel goed contact tussen onze medische afdeling en de performance-afdeling van ieder land. Dus dat gaat heel goed. We krijgen volledig inzicht in wat iedere speler heeft gedaan."

Quinten Timber

Of hij het lastig vindt dat dit buiten zijn handen ligt? Dat valt ook wel mee. Hij geeft een voorbeeld over Givairo Read. "Die ik had vandaag liever een hele wedtrijd op het veld gezien", start hij. "Alleen hij had al geel, dat is niet helemaal lekker én een beetje last van zijn lies. Dan is het misschien voor Read beter dat hij bij Jong Oranje iets minder speelt. Daarover praten we met elkaar en kunnen we advies geven."

Waarna Van Persie toch nog even naar de situatie van Timber werd gevraagd. "Daar ga ik vanuit, dat hij niet naar Oranje gaat." De rest van de selectie. met vervanger Teun Koopmeiners, van Ronald Koeman meldt zich maandag in Zeist voor twee wedstrijden voor de WK-kwalificatie. Eerst speelt Oranje uit tegen Malta, waarna Finland een paar dagen later in Nederland op bezoek komt.

Alles over WK-kwalificatie

