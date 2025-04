Memphis Depay beleeft droomavond met Corinthians, maar plaatst na afloop toch boos bericht

Memphis Depay heeft zijn waarde weer eens bewezen. De Nederlandse spits (31) was goed voor een goal en een assist tijdens een belangrijk competitieduel. Toch was er na de wedstrijd niet alleen maar reden tot lachen voor Memphis.

De Oranje-international was al vroeg in het duel goud waard met een bijzondere assist. De aanvaller legde de bal met zijn borst panklaar voor ploegmaat Yuri Alberto. Hij schoot op zijn beurt fraai raak. Binnen het half uur had ook Memphis zijn goal te makken: na een counter prikte hij via de keeper binnen: 2-0.

Het zou uiteindelijk in de slotfase nog 3-0 worden voor Corinthians, dat in eigen huis de eerste overwinning van het nieuwe seizoen boekte. Vorige week werd er, zonder Memphis, gelijkgespeeld bij Bahia. Tussendoor verloren de Brazilianen wel het eerste duel in de Copa Sudamericana van een Argentijnse ploeg.

Cynisch bericht

De eerste overwinning van het nieuwe Braziliaanse voetbalseizoen gaf dus volop reden tot lachen. Toch had Memphis wat aan te merken op de verder vlekkeloze avond. Hij deelde na het duel een video op Instagram Story. Daar op is zijn rechterenkel te zien en al snel blijkt dat die er niet ongeschonden uit is gekomen. Er zijn een aantal sneetjes te zien. Memphis reageert er cynisch op. "Vandaag zag de VAR alles."

Dat had misschien ook te maken met de andere beslissingen van de videoscheidsrechter tijdens de wedstrijd. Na rust werden er namelijk nog twee goals afgekeurd. Ook bij die afgekeurde treffers had Memphis een hoofdrol. Zonder inmenging van de VAR had de Nederlander nog een assist en goal mogen noteren.

Terugkeer in Nederlands elftal

Sinds zijn komst in het najaar van 2024 is Memphis een trefzekere spits in Brazilië gebleken. Het leverde hem vorig jaar zijn terugkeer bij het Nederlands elftal op. Daar wist hij te scoren in het Nations League-tweeluik met Spanje. Depay speelde tegen de Spanjaarden zijn 99ste en 100ste interland en staat nu op 47 doelpunten. Hij is nog maar drie treffers verwijderd van de titel topscorer aller tijden van Oranje. Robin van Persie maakte er in het verleden 50.

Daarnaast was het vorige week prijs met zijn club. Corinthians won het zenuwslopende tweeluik met aartsrivaal Palmeiras en sleep zo het staatskampioenschap van São Paolo in de wacht.