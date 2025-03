Memphis Depay deelt foto vanuit vliegtuig: race tegen de klok zondagavond al begonnen

Het is nog maar de vraag of Memphis Depay het verzamelmoment bij Oranje gaat halen. De Nederlandse spits deelde op zijn Instagram een foto vanuit het vliegtuig nadat hij zondagavond nog speelde met Corinthians, maar maandag moet hij zich al melden in Zeist.

Palmeiras kreeg in eigen huis meer kansen dan het Corinthians van Memphis, maar de bezoekers waren wel een stuk meer effectief. In minuut zestig gaf de Nederlandse spits de assist op Yuri Alberto, die na een individuele actie de enige treffer van de avond binnen wist te schieten. Memphis en de Braziliaan zijn de laatste weken een goed duo. De Nederlander gaf sinds zijn komst de meeste assists van alle spelers in Brazilië en Alberto is sinds de komst van Memphis topscorer.

Na de zege op Palmeiras pakte Memphis direct het vliegtuig naar Nederland. Vanuit het vliegtuig deelt hij een foto, maar het is de vraag of hij het verzamelmoment in Zeist zal halen. In de komende dagen zal de spits zich in Zeist voorbereiden op de komende Nations League-duels met Spanje. Het is de eerste keer dat Memphis weer bij de selectie van bondscoach van Ronald Koeman zit sinds het EK in Duitsland afgelopen zomer.

Oranje

In de selectie van Koeman is Memphis een van de weinige diepe spitsen. Ook Brian Brobbey zit bij de selectie, maar de geblesseerde Wout Weghorst is bijvoorbeeld afwezig. Ook Joshua Zirkzee zit niet bij de groep. Koeman vertelde in Studio Voetbal bij de NOS dat hij de spits van Manchester United niet goed genoeg vond op bepaalde gebieden, waardoor hij niet is opgenomen in de selectie.

Dit is de definitieve Oranje-selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Memphis Depay keert daarbij officieel terug in de selectie. Stefan de Vrij en Nathan Aké zitten niet bij de definitieve selectie van Oranje.

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.