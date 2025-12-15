Corinthians heeft zich zondag verzekerd van een plek in de Braziliaanse bekerfinale. De club van Memphis Depay was over twee wedstrijden te sterk voor Cruzeiro en daar had de Oranje-international zelf ook een rol in.

Corinthians had het heenduel met 1-0 gewonnen van Cruzeiro, maar in de return kregen de toeschouwers dezelfde uitslag voorgeschoteld. Maar dan in het voordeel van Cruzeiro. De spelers van beide ploegen mochten daarom aan gaan leggen voor strafschoppen.

En die pakten uit in het voordeel van Corinthians. Memphis deed zijn taak en schoot binnen, waarna het na een paar missers van Cruzeiro gedaan was. Corinthians neemt het in de finale van de Braziliaanse beker op tegen Vasco da Gama. Die ploeg won ook na strafschoppen van Fluminense.

Prijzen pakken in Brazilië

Memphis heeft al één titel op zak met zijn huidige club: Campeonato Paulista, ofwel het staatskampioenschap. Corinthians kroonde zich eerder dit jaar tot beste club uit de regio São Paulo. Begin 2026 staat dat kampioenschap opnieuw op het programma.

De 31-jarige all time topscorer van het Nederlands elftal kwakkelt in Brazilië met zijn fitheid en mist regelmatig wedstrijden. Corinthians kent ook een wisselend seizoen en is dertiende geworden, met 47 punten uit 38 wedstrijden.

Het kampioenschap is voor Flamengo (79 punten), terwijl tegenstander Vasco (veertiende) geen topseizoen heeft gedraaid. Bij Vasco speelt de bekende ex-topvoetballer Philippe Coutinho.

Memphis Depay

Waar de resultaten bij Corinthians wisselend zijn, daar doet Memphis het de afgelopen maanden uitstekend bij Oranje. Hij kroonde zich in de afgelopen maanden tot all time topscorer én hij heeft ook de meeste assists ooit op zijn naam. De teller staat op 55 goals en 36 assists in 108 interlands.