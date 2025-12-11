Memphis Depay kan even niet meer stuk bij fans van Corinthians. Woensdagnacht (Nederlandse tijd) maakte hij het enige doelpunt tegen Cruzeiro. Daarmee won de ploeg van Depay de eerste halve finale van de Braziliaanse beker. "We spelen voor hen", zei hij in vloeiend Portugees.

In de vaderlandse competitie eindigde Corinthians in de grijze middenmoot met een dertiende plaats. Dat bleek net voldoende voor plaatsing voor de play-offs van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League. Toch maakt het team van Depay nog altijd kans op meer eremetaal, nadat het eerder in 2025 al het Campeonato Paulista won.

Memphis Depay maakt winnende treffer

Woensdag was de eerste halve finale tegen Cruzeiro in de Copa do Brasil. Memphis liet na 22 minuten aantekenen voor de enige treffer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal koos slim positie voor de goal. Nadat collega-spits Alberto de bal met zijn hoofd terug legde, kopte Depay eerst tegen het achterwerk van een verdediger van Cruzeiro aan. Het zorgde ervoor dat de keeper de andere hoek in dook, waardoor de Nederlander vervolgens in een half leeg doel de bal binnen kon werken.

Memphis Depay abre o placar no Mineirão: Cruzeiro 0x1 Corinthians pic.twitter.com/WbF5njv5FA — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) December 11, 2025

Het bleek uiteindelijk de winnende treffer. Depay, die ook nog geel ontving, sprak na afloop in vloeiend Portugees de media toe. Daar richtte hij zich tot zijn eigen fans. "Ze geven ons kracht tijdens de wedstrijd. Thuis zal dat nog meer het geval zijn. Ze zijn heel belangrijk voor ons. We spelen voor hen. Ze geven ons alles. We willen deze titel voor hen winnen", verzekerde hij.

Op 14 december is de return tussen Corinthians en Cruzeiro. De andere halve finale gaat tussen Fluminense en Vasco da Gama.

Bewogen jaar

Voor Depay kan 2025 dus met een hoogtepunt eindigen. Dat terwijl er al zo veel te vieren viel voor de spits van het Nederlands elftal. Begin dit jaar won hij met Corinthians het Campeonato Paulista, in september stootte hij Robin van Persie van de troon als topscorer van Oranje.

Verder was Depay nieuws in Brazilië door enkele zaken buiten het veld. Zo bekladden fans van Corinthians het trainingscomplex met leuzen over de Nederlander, die in hun ogen niet presteerde. Ook was er een soap met een influencer, die claimde zwanger van Depay te zijn. Hij zou geen contact hebben opgenomen, maar deed dat even later alsnog.