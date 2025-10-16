Memphis Depay was afgelopen zondag nog de uitblinker bij het Nederlands elftal, maar hij kreeg niet lang de tijd om daarvan na te genieten. De topscorer aller tijden van Oranje stond woensdagavond alweer in Brazilië op het veld. Daar leed zijn team Corinthians een hele gevoelige nederlaag.

Corinthians ging op bezoek bij rivaal Santos en dat is een beladen duel in Brazilië. Niet alleen behoren ze allebei tot de succesvolste clubs in het land, maar ook komen ze beide uit de regio Sao Paulo. De derby tussen de twee ploegen staat in Brazilië beter bekend als de Clássico Alvinegro. Dat komt neer op de zwart-witte derby, waarmee verwezen wordt naar de clubkleuren van beide teams.

Groot drama voor Memphis en Corinthians

Memphis blonk zondag nog uit in Amsterdam tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met een goal en twee assists, maar ruim 72 uur later moest hij alweer zijn opwachting maken aan de andere kant van de wereld. Het was natuurlijk even spannend of dat zou lukken nadat hij voor zijn reis naar Nederland zijn paspoort was verloren, maar met het nooddocument mocht hij gelukkig weer op het vliegtuig stappen naar Braziilë.

De Oranje-topscorer hoefde van zijn coach niet in de basis te beginnen na de lange reis, maar zag vanaf de kant een waar drama voor zijn ogen voltrekken. Santos was namelijk oppermachtig tegen het Memphisloze Corinthians. Zé Rafael, Alvaro Barreal en Benjamin Rollheiser scoorden namens de thuisploeg en daarmee was het duel na 55 minuten al gespeeld.

Corinthians bracht via Raniele na een uur de spanning een beetje terug en hoopte dat Memphis in de laatste twintig minuten als invaller nog iets kon forceren. Dat gebeurde echter niet en dus leed Corinthians een pijnlijke nederlaag. De ploeg van Memphis staat door de nederlaag nog altijd op een twaalfde plaats. Santos doet het ondanks de overwinning nog slechter, want zij staan op de zestiende plek.

Hereniging met Neymar

Memphis had rond de wedstrijd ook de kans om herenigd te worden met Neymar, want hij staat onder contract bij Santos. De Braziliaanse superster is echter geblesseerd en kon geen minuten maken. Wel was hij bij het duel aanwezig en liet hij voor de wedstrijd zich samen met zijn dochtertje op het veld zien.

Bij een duel tussen beide teams in februari bleek dat Memphis en Neymar een goede band met elkaar hebben. Na afloop van die wedstrijd wisselden ze de kledingstukken met elkaar uit. Niet alleen de shirtjes werden geruild, maar ook de schoenen.