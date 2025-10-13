Memphis Depay was zondag één van de uitblinkers bij het Nederlands elftal tijdens de ruime zege op Finland in de WK-kwalificatie. Dat terwijl de interlandperiode nog hectisch begon doordat de aanvaller zijn paspoort kwijt was toen hij van Brazilië naar Nederland wilde vliegen. Uiteindelijk lukte het toch om zich te melden bij Oranje en daar bedankte hij de zus van schaatsicoon Sven Kramer voor.

Memphis wilde ruim een week geleden van Zuid-Amerika naar Europa vliegen, maar vlak voordat zijn vlucht vertrok kwam hij erachter dat hij zijn paspoort nergens meer kon vinden. De topscorer aller tijden van Oranje ging desondanks naar de luchthaven en probeerde op het vliegtuig te stappen, maar dat lukte niet. Hij moest zodoende een noodpaspoort zien te regelen om toch nog op tijd in Nederland te zijn voor de interlands tegen Malta en Finland.

Dat lukte, al miste hij wel twee trainingen doordat hij zich een dag later dan gepland aansloot bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Ondanks al die stress bewees hij zijn waarde door als invaller te scoren tegen Malta en zondag was hij met een goal en twee assists de uitblinker tegen de Finnen. Dat Memphis er ondanks zijn kwijtgeraakte paspoort toch bij kon zijn, was mede te danken aan het zusje van schaatsicoon Sven Kramer.

Zus van Sven Kramer hielp Memphis

Brecht Kramer, die zelf als schaatsster ook meedeed aan nationale kampioenschappen, is namelijk de teammanager van het Nederlands elftal en komt dus in beeld als er iets geregeld moet worden. Waar Memphis door het tijdverschil tussen Brazilië en Nederland niet altijd iemand kan bereiken, blijkt zij altijd klaar te staan voor de spelers en dus ook in dit noodgeval.

"Er waren nog wel mensen wakker", vertelde Memphis tegen ESPN na de eerdere interland tegen Malta. "Brecht is eigenlijk altijd bereikbaar, dus een dik compliment naar haar. Dat doet ze altijd heel goed", stak Memphis de loftrompet over de zus van voormalig topschaatser Kramer.

Ticket voor WK bijna binnen

Memphis kon mede dankzij haar dus zijn voeten laten spreken op het veld. Oranje is door de twee overwinningen bijna zeker van deelname aan het WK van volgend jaar. Als de ploeg van Koeman volgende maand uit wint bij Polen dan is de plaatsing een feit. Zelfs een nederlaag in dat duel hoeft geen probleem te zijn, zolang de laatste wedstrijd in eigen huis tegen Litouwen gewonnen wordt.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.