Memphis Depay pakte zondag de hoofdrol in de Braziliaanse bekerfinale door de winnende goal te maken. De Oranje-international bezorgde zijn club Corinthians de eerste bekerwinst sinds 2009 en dus was er na afloop heel veel vreugde, maar Memphis haalde ook nog even zijn gram richting wat belangrijke mensen binnen de club.

Corinthians kwam in de heenwedstrijd van de bekerfinale niet verder dan 0-0 en dus moest er in de return uit bij Vasco da Gama gewonnen worden. Dat lukte dankzij de winnende goal na ruim een uur spelen van Memphis.

Het feest barstte na afloop los op het veld en uiteraard is dat iets waar Memphis ook in uitblinkt. Toch zullen er een aantal mensen binnen de club maandag met een kater wakker worden en dat komt niet door het vieren van de beker.

Memphis haalde na de wedstrijd namelijk keihard uit richting zijn club. Hij vond dat de directie ermee bezig is 'de club te verpesten'. "De mensen in het bestuur moeten wakker worden. Ik weet precies over wie ik het heb en zij weten precies wie ze zijn. Verlaat deze club, ga ergens anders een puinhoop maken, want deze club moet groeien, deze club moet elk jaar strijden om de Copa Libertadores en de Copa Brasileirão, want de fans verdienen het", vertelde de topscorer aller tijden van Oranje in een interview met Rádio Bandeirantes.

Waar Memphis in een interview na afloop dus erg uitgesproken was, bleef hij later op sociale media vooral mysterieus over het verleden en zijn toekomst. Hij deelde een foto van zichzelf met de beker op Instagram met als bijschrijft: 'We zullen zien wat er nu gaat gebeuren.' Ook plaatste hij een Story waaruit bleek dat het een moeilijk jaar was geweest: '2025 was intens, jullie weten nog niet half van alles waar we doorheen zijn gegaan.'

Tweede prijs Memphis in Brazilië

Voor Memphis, die nog een contract heeft tot komende zomer, was het de tweede prijs die hij pakte met Corinthians sinds hij vorig jaar september tekende in Brazilië. Hij won eerder dit jaar ook al het staatskampioenschap van Sao Paulo, maar aan dat toernooi doen dus een stuk minder goede teams mee dan aan het nationale bekertoernooi.

De bekerzege was heel welkom voor Corinthians, want in de competitie waren ze slechts als dertiende geëindigd. Daardoor liepen ze deelname aan de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, mis. Door de winst van het bekertoernooi mogen ze daar echter alsnog aan meedoen en zijn ze zelfs direct geplaatst voor de groepsfase.