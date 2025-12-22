Corinthians is dankzij Memphis Depay de bekerwinnaar in Brazilië geworden. De Nederlander pakte de heldenrol in de return tegen Vasco da Gama. Door een doelpunt van Memphis, de all-time topscorer van Oranje, won Corinthians met 2-1. De heenwedstrijd was in eigen huis nog in een teleurstellende 0-0 geëindigd.

Depay's kompaan in de spits, Yuri Alberto, opende na ruim een kwartier de score bij Vasco da Gama. Daarmee leek Corinthians in een zetel naar de bekerwinst te kunnen. Maar nog voor rust maakte de Portugees Nuno Moreira de gelijkmaker. Basisspeler Memphis drukte vervolgens in de tweede helft zijn stempel. Hij scoorde na ruim een uur de 1-2. Dat bleek ook de eindstand, want Corinthians overleefde een hectische slotfase met meer dan acht minuten blessuretijd.

Tweede prijs Memphis Depay in Brazilië

Het is de tweede prijs die Memphis pakt in zijn tijd in Brazilië. Eerder was hij met Corinthians de beste in het staatskampioenschap van Sao Paulo. Maar de Braziliaanse beker is een nog mooiere en grotere prijs, omdat daar álle teams aan meedoen. Corinthians won de beker drie keer eerder; in 1995, 2002 en 2009. De finale tegen Vasco da Gama werd een herhaling van de finale van het WK voor clubs. In 1999/2000 won Corinthians het toen anders opgezette WK voor clubs door Vasco in de finale met strafschoppen te verslaan.

15 miljoen euro prijzengeld en Copa Libertadores

Corinthians krijgt voor de bekerwinst volgens Braziliaanse media een bedrag van dik 15 miljoen euro. Dat prijzengeld is erg welkom, want de club verkeert financieel in zwaar weer. Maar dat is nog niet alles, want bekerwinst betekent in Brazilië ook een plekje in de Copa Libertadores van komend seizoen. Dat is de Zuid-Amerikaanse Champions League en daar kwam Memphis nog niet in uit. Afgelopen seizoen speelde hij met zijn club in de Copa Sudamericana, de 'Europa League' van Zuid-Amerika.

Nu mag Corinthians het met Memphis, als hij blijft, op het hoogste continentale niveau gaan laten zien. Na een teleurstellend seizoen in de Braziliaanse competitie was Corinthians eigenlijk veroordeeld tot het spelen van de Copa Sudamericana.