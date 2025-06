Memphis Depay haalde in zijn nieuwste nummer uit naar Craque Neto, een icoon van Memphis' club Corinthians. Dat kwam de Nederlandse spits op veel kritiek te staan, maar desondanks blijven de twee doorgaan met ruziën.

De 58-jarige Neto verscheen op televisie met een shirt aan van Memphis. De spits deelde daar een foto van in zijn story, plakte daarbij een clownsneus op het gezicht van het icoon en schreef daarbij: 'Mijn favoriete speler!'

Memphis laat daarmee zien zich weinig aan te trekken van de kritiek die hij krijgt, door zich in zijn rap (São Paulo Freestyle) negatief uit te laten over de vijftienvoudig international van Brazilië. De reacties onder de nieuwste posts van de 31-jarige Memphis op Instagram waren niet mals. 'Neto is een Corinthians-icoon en dat word jij misschien nooit.'

Memphis Depay pronkt in nieuwe nummer met zijn invloed bij Corinthians: 'Duurde me zes maanden' Memphis Depay heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. De Nederlandse spits richtte zich daarin op de plek waar hij nu voetbalt: São Paulo. In de 'freestyle' ging het veel over zijn sport en kon goede vriend Neymar natuurlijk ook niet ontbreken.

'Praat nooit meer over hem!'

'Neto leeft Corinthians, terwijl Memphis weg zou zijn als hij één dag zijn salaris niet zou krijgen', schrijft iemand anders. Weer een ander heeft een duidelijke boodschap voor de Nederlander: 'Praat nooit meer over hem!' Veel volgers vinden dat hij moet kiezen tussen voetballen of muziek maken.

Memphis heeft inmiddels een nieuwe Instagram-post geplaatst, waarbij hij weer lijkt uit te halen naar Neto. Door alle nieuwe kritiek is het voor Memphis maar wat fijn dat de Braziliaanse competitie nog een paar weken stilligt, zodat hij niet meteen wordt uitgefloten in eigen stadion.

Topscorer aller tijden

Memphis is inmiddels de all-time topscorer van het Nederlands elftal, samen met Robin van Persie. Beide topspitsen hebben nu vijftig keer gescoord voor Oranje. Memphis heeft ook nog eens 33 assists voor Nederland, wat hem al de meest waardevolle speler aller tijden maakt.

In september krijgt hij de kans om zijn statistieken verder te verbeteren. Dan neemt Nederland het in de WK-kwalificatie op tegen Polen en Litouwen. Bij een dubbele zege lijkt het WK al heel dichtbij voor Oranje. Het WK 2026 is in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.