Memphis Depay kent valse start van seizoen met Corinthians na nieuwe tegenvaller

Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen in Brazilië, maar Memphis Depay en zijn team Corinthians zitten er nog niet bepaald in. Het eerste competitieduel eindigde meteen in puntenverlies en ook tijdens een voor Nederlanders vrij onbekend toernooi ging het is.

Corinthians speelde in de nacht van woensdag op donderdag het eerste duel in de CONMEBOL Sudamericana. Dat is het op één na grootste clubtoernooi van Zuid-Amerika, vergelijkbaar met wat hier de Europa League is. In eigen huis ontving Corinthians groepsgenoot Huracán uit Argentinië.

Vervelende thuisnederlaag

Memphis speelde de hele wedstrijd, maar kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. Al na zes minuten werd het 0-1 door spits Leonardo Sequeira. Vervolgens kon Memphis juichen na de vlotte gelijkmaker van Raniele, maar door opnieuw een treffer van Sequeira eindigde het duel in een vervelende thuisnederlaag voor de Brazilianen.

Zij kunnen dus aan de bak tijdens het toernooi. Over een week wacht opnieuw in clash in de Sudamericana. Dan staat het tweede groepsduel op de planning. América de Cali, dat Racing versloeg, is dan de opponent. Dit weekend speelt Memphis het competitieduel tegen Vasco da Gama.

Weer bij de selectie

Memphis ontbrak overigens tijdens de vorige wedstrijd van zijn club. In de nacht van zondag op maandag speelde Corinthians gelijk (1-1) bij Bahia in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Vorig jaar eindigde de club als zevende in de reguliere competitie. Depay keek het openingsduel thuis vanaf de bank in Sao Paulo.

Hij leek te worden gespaard en wie het speelschema van de Nederlander zag, zal dat begrijpen. Hij won in maart zijn eerste prijs door de grote rivaal Palmeiras over twee duels te verslaan in het staatskamioenschap. Memphis was in het eerste finaleduel belangrijk met een beslissende assist en was ook goud waard in de halve finale en de kwartfinale.

Tussendoor meldde hij zich met een privéjet weer bij Oranje. Memphis kreeg na een tijdlang afwezig te zijn weer het vertrouwen van bondscoach Koeman. In het Nations league-tweeluik met Spanje scoorde hij tijdens de return in Valencia, maar wist hij uitschakeling niet te voorkomen. Door die goal kruipt hij wel dichter bij het record van Robin van Persie, die met 50 goals topscorer aller tijden is. Memphis heeft er nu 47 gemaakt.