Memphis Depay moet na feest meteen door: Braziliaanse competitie weer van start voor Corinthians

Memphis Depay heeft nauwelijks kunnen genieten van zijn eerste prijs met Corinthians, of de Nederlander moet alweer door. Ook de Braziliaanse competitie lag sinds begin december ruim drie maanden stil, maar waar andere competities dan ook echt vakantie hebben, wacht de Serie A in Brazilië op niemand.

Allemaal leuk en aardig, die Paulista, maar het echte werk is in Brazilië dit weekend alweer begonnen. Memphis Depay won met zijn ploeg donderdagnacht het staatskampioenschap van de regio Sao Paulo, maar moet maandag alweer aan de bak in de eerste speelronde van de Betano Serie A. De Nederlander heeft dus nog geen weekend kunnen genieten van zijn eerste prijs.

38 wedstrijden

Bahia is maandagnacht de eerste tegenstander van het nieuwe seizoen in de hoofdcompetitie, die volgens Memphis zelf tot de beste vijf competities ter wereld hoort. De uitwedstrijd is meteen een belangrijk meetpunt, want vorig seizoen eindigden de ploegen op drie punten van elkaar na 38 duels. Corinthians snoepte toen plek 7 af van Bahia en plaatste zich voor de Copa Sudamericana, de Europa League van Zuid-Amerika.

Santos terug

Er zijn vier ploegen gedegradeerd in december: Cuiaba, Atletico Goianiense, Criciuma en Athletico Paranaense. Voor die vier zijn er nieuwe teams in de plek gekomen, zij promoveerden vanuit de Serie B: Sport Recife, Ceara, Mirassol en last but not least het Santos van superster Neymar. Dat team werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau (nog zonder Neymar in de ploeg), maar is weer terug op het hoogste niveau.

Copa Libertadores en Copa Sudamericana

Botafogo, de club waar Clarence Seedorf ooit speelde, werd in 2024 kampioen van de Serie A en staat dus ook in de Copa Libertadores. Dat is de Champions League van Zuid-Amerika en die begint ook komende week al. Corinthians moet het doen met de Copa Sudamericana, want de nummers 7 en 8 van de Serie A gaan na 38 wedstrijden naar die internationale competitie. De laatste vier degraderen.

Nederlands elftal

Memphis Depay speelde zich in een half jaar bij Corinthians weer in de kijker bij het Nederlands elftal. Tegen Spanje scoorde hij bij zijn rentree zijn 47ste goal voor Oranje. Daarmee is hij nog drie goals verwijderd van alltime-topscorer Robin van Persie. In juni hoopt Memphis bondscoach Ronald Koeman weer te overtuigen, want dan begint voor het Nederlands elftal de WK-kwalificatie.