Memphis Depay laat veelbesproken EK-item thuis bij rentree in Nederlands elftal

Memphis Depay is terug in het Nederlands elftal. De nummer 2 op de eeuwige topscorerslijst achter Robin van Persie werd een tijdje niet opgeroepen vanwege zijn situatie na het EK. Inmiddels heeft Ronald Koeman hem weer in de armen gesloten.

Toch is er iets opvallends te zien bij Depay tegen Spanje. Er ontbreekt namelijk juist iets opvallends. De laatste keer dat de 31-jarige aanvaller voor Oranje speelde, droeg hij namelijk een zweetband. Dat werd een hot item tijdens het Europees kampioenschap; winkeliers verkochten er veel meer dan normaal dankzij de hype die Depay creëerde.

Memphis Depay heeft zijn zweetband laten personaliseren in aanloop naar eerste EK-duel Memphis Depay heeft zijn zweetband een upgrade gegegeven. De witte band om zijn hoofd heeft nu het nummer '10' erop. De spits - met rugnummer 10 - speelt sindskort met een hoofdband bij het Nederlands elftal.

De zweetband was er in allerlei kleuren. Op het EK droeg Depay een witte en blauwe, terwijl voor zijn club Corinthians ook een zwart exemplaar wed gemaakt. Tijdens zijn laatste wedstrijd in clubkleuren had hij de band nog op. Voor het Nations League-duel met Spanje heeft Depay hem thuis gelaten.

Terugkeer in Oranje

Depay speelde zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal in de halve finale van het EK tegen Engeland. Toen ging hij er voor rust geblesseerd af. Daarna raakte hij uit beeld bij Koeman, nadat zijn contract bij Atlético Madrid werd verscheurd en hij zonder club kwam te zitten. Uiteindelijk vond Depay het voetbalgeluk terug bij Corinthians, waar hij indruk maakte op de bondscoach.

Teruggekeerde Memphis Depay blaakt van zelfvertrouwen bij Oranje: 'Ik doe niet onder voor de rest' Memphis Depay is weer terug bij Oranje na driekwart jaar afwezigheid. En de aanvaller van het Braziliaanse Corinthians komt niet voor niks naar Zeist voor de wedstrijden tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. "Ik wist ook altijd dat er weer een plek voor mij zou zijn."

"Ik ben daar echt vanwege het voetbal naartoe gegaan en heb er ook over gesproken met de bondscoach", sprak Depay bij aankomst tegen de NOS. "Het is speciaal om daar te voetballen. Compleet anders. Mensen beleven het voetbal er anders. Dat had ik bijvoorbeeld tijdens het WK in Brazilië van 2014 al kort meegemaakt, maar nu ik er woon zie ik het elke dag."

