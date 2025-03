Teruggekeerde Memphis Depay blaakt van zelfvertrouwen bij Oranje: 'Ik doe niet onder voor de rest'

Memphis Depay is weer terug bij Oranje na driekwart jaar afwezigheid. En de aanvaller van het Braziliaanse Corinthians komt niet voor niks naar Zeist voor de wedstrijden tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. "Ik wist ook altijd dat er weer een plek voor mij zou zijn."

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de 31-jarige aanvaller, die nog altijd hoopt topscorer aller tijden van Oranje te worden. Daarvoor moet hij nog minstens 4 goals maken om op gelijke hoogte te komen met Robin van Persie. Dat hij sinds het EK geen kans meer kreeg van bondscoach Ronald Koeman, snapt Memphis ook wel.

'Tijdje niets gedaan'

Depay begrijpt dat hij na het EK niet meer werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Want ik heb na dat toernooi een tijdje niets gedaan", vertelde hij vlak voor een besloten training van Oranje in Zeist. "Maar ik wist ook altijd dat er weer een plek voor mij zou zijn als ik mijn best bleef doen. Ik heb niet het gevoel dat ik onderdoe voor wat nu hier op het veld staat. Ik voel dat ik nog steeds van waarde ben."

Koeman overtuigd

De 31-jarige Depay is voor het eerst sinds zijn vertrek vorig jaar zomer naar Corinthians weer bij Oranje. Ronald Koeman ziet zijn topscorer liever in een toonaangevende Europese competitie spelen. Maar spitsen Brian Brobbey, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst hebben hem het afgelopen halfjaar ook niet volledig kunnen overtuigen. Daarom bezocht de bondscoach Depay vorige maand in Brazilië. Daar zag hij een fitte spits die het Nederlands elftal sterker kan maken. "Hij is weer goed en fit en speelt volledige wedstrijden", zei Koeman maandag op een persconferentie.

'Volkomen anders'

De oud-voetballer van PSV, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid heeft geen spijt van zijn vertrek naar Corinthians. "Ik heb voor 100.000 mensen in Camp Nou gespeeld en voor 80.000 op Old Trafford. Maar wat je in Brazilië ervaart, is volkomen anders. Ik beschouw de Braziliaanse competitie als een van de vijf beste ter wereld. Puur op basis van talent, strijd en fysiek."

'Alleen maar mooi'

Memphis waardeert dat Koeman naar Brazilië is gekomen om hem live in actie te zien in de volgens hem sterke competitie. "Toen ik voor Corinthians koos, had de club zorgen over degradatie. Gelukkig hebben we die situatie kunnen omdraaien. Uiteindelijk draait het toch om mijn kwaliteiten als voetballer. Daarom heeft de bondscoach waarschijnlijk de moeite genomen naar Brazilië te komen. Dat is alleen maar heel mooi en positief."