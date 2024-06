Memphis Depay heeft zijn zweetband laten personaliseren in aanloop naar eerste EK-duel

Memphis Depay heeft zijn zweetband een upgrade gegegeven. De witte band om zijn hoofd heeft nu het nummer '10' erop. De spits - met rugnummer 10 - speelt sindskort met een hoofdband bij het Nederlands elftal.

"Broer, wat is de hele discussie nou?", dát Memphis met een hoofdband speelt, moet volgens Noa Lang geen issue zijn. De geblesseerde aanvaller zei bij de podcast van Supergaande: "Als iemand met een hoofdband wil spelen, speel met een hoofdband. Broer, zolang hij presteert..."

De zweetband is gepersonaliseerd ✨🔟 pic.twitter.com/QmJvKuMb3M — ESPN NL (@ESPNnl) June 15, 2024

Lang vindt dat 'ze' gewoon wat zoeken om over te zeiken. "Arjen Robben speelde altijd met een maillot. Memphis scoort gewoon, maar het gaat alleen maar over de hoofdband."

Noa Lang is helemaal klaar met veelbesproken haarband Memphis Depay: 'Ze zoeken gewoon wat om te zeiken' De haarband die Memphis Depay de afgelopen twee oefeninterlands droeg, maakt in Nederland de tongen los. Ook Noa Lang heeft een mening over de haarband van de spits van het Nederlands elftal. Hij vindt vooral dat Nederlanders zich niet zo druk moeten maken om het uiterlijk van de aanvaller.

Hoofdband als nieuwe rage

Het 'gezeik' om de hoofdband is omgeslagen in een nieuwe rage. Elke fan in Nederland lijkt zo'n ding te willen hebben, om te dragen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het EK 2024. Oranje speelt zondag voor het eerst op het EK voetbal, tegen Polen.

Memphis Depay veroorzaakt enorme run op zweetbanden: 'Vandaag staan er een paar pallets op de stoep' De veelbesproken nieuwe look van Nederlands elftal-speler Memphis Depay zorgt voor een sterk toenemende vraag naar zweetbanden. Bij veel winkels worden de banden normaal gesproken amper verkocht, maar gaan ze nu als warme broodjes over de toonbank. "Wat we normaal verkopen in een maand, is gisteren in een dag besteld."

Een feestwinkel zei bij ANP: "We zijn er helemaal doorheen en kunnen ze nergens meer bestellen. De leverancier heeft ook niets meer." Bij Intersport gaan de banden er ook als warme broodjes doorheen: "Vandaag staan er als het goed is een paar pallets met hoofdbanden op de stoep. Ik verwacht dat we een groot deel voor de eerste EK-wedstrijd kwijt zijn."