Memphis Depay-quiz: hoe goed ken jij deze opvallende ster van het Nederlands elftal?

Memphis Depay is een van de meest besproken en markante voetballers van zijn generatie. Met zijn ongekende flair, technische skills en opvallende persoonlijkheid heeft hij niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten de aandacht weten te trekken. Als vaste waarde bij het Nederlands elftal en als clubspeler heeft hij al vele hoogte- en dieptepunten gekend. Maar hoe goed ken jij deze vedette?

Als jong talent brak Memphis door bij PSV en groeide hij uit tot een publiekslieveling. Zijn transfer naar Manchester United werd op dat moment gezien als een grote stap, maar het was in Lyon dat hij zijn vorm en vrijheid volledig hervond. Buiten het veld staat Memphis bekend om zijn liefde voor muziek en mode, waarbij hij zichzelf op creatieve manieren uitdrukt.

Het opmerkelijke leven van Memphis Depay: over zijn moeder, zijn vriendinnen en zijn criminele 'broers' Maakt Memphis Depay een doelpunt, dan viert hij dat kenmerkend: wijsvingers in beide oren, ogen dicht, en vervolgens naar de hemel wijzen. Nu gaat hij dat in voetballand Brazilië ook weer laten zien. Maar het leven van de voetballen is niet alleen maar mooi. Dit is Memphis Depay, de teruggekeerde bijna-topscorer van het Nederlands elftal met een rauwe rand.

Speel de Memphis Depay-quiz

Van zijn opvallende doelpunten tot zijn unieke levensstijl: Memphis is allesbehalve een doorsnee voetballer. Hoeveel weet jij over zijn carrière en persoonlijkheid? Van zijn jeugd bij PSV tot zijn prestaties op het internationale podium: we hebben acht uitdagende vragen voor je samengesteld om jouw kennis van Memphis te testen. Kun jij ze allemaal goed beantwoorden?

Wisselvallig jaar voor Memphis Depay

Memphis beleeft tot nu toe een wisselvallig dienstverband bij Corinthians, waar het voetbaljaar in Brazilië loopt van het begin tot het einde van het kalenderjaar. Hij heeft tot dusver slechts vijf keer weten te scoren in alle competities. Ter vergelijking: vorig seizoen was Memphis in slechts een half jaar goed voor zeven doelpunten, waarmee hij een cruciale rol speelde in het veiligstellen van Corinthians’ plek op het Braziliaanse hoogste niveau.

Nieuwe blessure?

Memphis raakte zondagavond geblesseerd na een stevig duel met een verdediger van Flamengo, die hem met een ongelukkige actie op zijn rechterbeen raakte. Hoewel de Nederlands international aanvankelijk probeerde door te spelen en nog ongeveer tien minuten op het veld bleef, kon hij vlak voor rust niet anders dan het strijdtoneel verlaten.