Nederlands elftal moet nog beginnen aan kwalificatie WK 2026, maar loopt toch al achter de feiten aan

Het Nederlands elftal werd zondag uitgeschakeld in de Nations League door Spanje en dus kan het vizier nu op de kwalificatie voor het WK van 2026. Oranje begint daar echter wel aan met een achterstand op de concurrentie en dat heeft alles te maken met de zinderende dubbele ontmoeting tegen de Spanjaarden.

Waar de groepsindeling voor de kwalificatie normaal gesproken helemaal duidelijk was na de loting, was dit jaar alles anders. De UEFA besloot namelijk dat de halve finalisten van de Nations League in een kleinere poule ingedeeld moesten worden en dus was het resultaat van de kwartfinale tegen Spanje bepalend voor in welke groep het Nederlands elftal uiteindelijk zou belanden. Oranje verloor zondag na strafschoppen en komt dus in een groep van vijf landen in plaats van eentje van vier.

Oranje loopt achter de feiten aan

Koeman en co zijn door het verlies terechtgekomen in groep G en moet zien af te rekenen met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De nummer twee van de poule krijgt nog een herkansing in de play-offs.

Hoewel Oranje na de sterke optredens tegen de regerend Europees kampioen niet hoeft te vrezen voor de tegenstanders in de groep begint het wel met een flinke achterstand aan de kwalificatiereeks. De andere vier landen hoefden deze week tenslotte niet in actie te komen in de Nations League en zijn dus alvast begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK.

Veel druk op eerste wedstrijd

Polen won vrijdag door een late goal van topspits Robert Lewandowski met 1-0 van Litouwen en de Finnen pakten de winst bij Malta door een doelpunt van Go Ahead Eagles-speler Oliver Antman. Maandagavond komen de vier landen weer in actie. Polen ontvangt dan Malta en Litouwen krijgt bezoek van Finland. Als Polen en Finland opnieuw weten te winnen dan staan ze dus al zes punten voor op Oranje.

Het Nederlands elftal speelt pas op 7 juni 2025 het eerste kwalificatieduel en gaat dan op bezoek bij Finland. De kans is dus aanwezig dat er direct veel druk op dat duel staat voor de ploeg van Koeman doordat de Finnen dan al twee wedstrijden in de kwalificatie achter de rug hebben.

Programma Nederland in WK-kwalificatie

Stand WK-kwalificatiegroep Nederland