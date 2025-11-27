Oranje-topscorer Memphis Depay speelt sinds 2024 in Brazilië na zijn opmerkelijke overstap naar Corinthians. Daar doet de Nederlander het naar behoren. Toch is zijn toekomst bij de club onzeker, zo blijkt nu.

In één klap werd hij de best betaalde speler van de Braziliaanse Serie A. Nadat zijn contract bij Atlético Madrid afliep en Memphis de stap naar Corinthians maakte, verdiende hij plots 4,6 miljoen euro per jaar.

Forse schuld

Een flinke hap uit het budget van de Braziliaanse club, die sinds de komst van Memphis een schuld heeft opgebouwd van ruim 3,7 miljoen euro. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft nog tot juli 2026 een contract bij Corinthians. Maar de president van de club is niet zo happig om dat contract van zijn grootverdiener te verlengen, zo onthulde hij tijdens een Braziliaanse voetbaltop.

'We kunnen daar nu niet over praten'

Zo is een verlenging absoluut geen onderwerp van gesprek volgens Osmar Stabile, de president van Corinthians. "We kunnen daar nu niet over praten, er is een contract. We kunnen op dit moment niet onderhandelen."

Zo wil Stabile wachten met onderhandelen tot Memphis dichter bij het einde van zijn contract zit. "Als het bijna afloopt, praten we erover. Ik weet niet wat er tot die tijd gaat gebeuren. Voetbal is erg dynamisch, ik kan niet over de toekomst praten", aldus de president van de nummer elf van de Braziliaanse voetbalcompetitie.

Weergaloze goal in stadsderby

Over het feit dat Memphis geen meerwaarde is voor zijn club is geen discussie. Vorige week besliste de 31-jarige aanvaller nog de stadsderby tegen São Paulo FC met een weergaloze goal. Na zestig wedstrijden voor Corinthians was Memphis in totaal zeventien keer trefzeker en was hij veertienmaal de aangever van een doelpunt

Na zijn wereldgoal van vorige week zit Memphis toch weer in de lappenmand. De speler met rugnummer 10 blijkt toch niet helemaal hersteld te zijn van een knieblessure, waardoor hij nog een paar wedstrijden langs de kant moet toekijken.

Diamanten ring

Memphis werd woensdag nog in de watten gelegd door de KNVB. Dankzij zijn status als topscorer allertijden ontving de 31-jarige spits een diamanten ring als cadeau.

