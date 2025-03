Memphis Depay steelt uren voor verzamelmoment Oranje nog de show bij Corinthians

De spelers van het Nederlands elftal verzamelen maandag in Zeist. Memphis Depay lijkt dat niet te halen, want hij schitterde zondagavond nog voor Corinthians. De Nederlandse spits was waardevol voor zijn ploeg in een zeer belangrijke wedstrijd.

Corinthians heeft namelijk de finale van de Campeonato Paulista - een staatskampioenschap in Brazilië - bereikt, waar het twee wedstrijden speelt tegen Palmeiras. De uitwedstrijd was zondagavond en Memphis leverde een assist af op Yuri Alberto. Die twee weten elkaar met grote regelmaat te vinden. De return is op 28 maart.

Bij Palmeiras stond Vitor Roque in de spits. De 20-jarige Braziliaan maakte in februari de veelbesproken overstap van FC Barcelona naar Palmeiras. Barça kocht hem een jaar geleden voor dertig miljoen van de Braziliaanse club, nu bewandelt hij voor vijf miljoen minder de omgekeerde weg.

Dit is de definitieve Oranje-selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Memphis Depay keert daarbij officieel terug in de selectie. Stefan de Vrij en Nathan Aké zitten niet bij de definitieve selectie van Oranje.

Kunstgras

Memphis had overigens kritiek op de kunstgrasvelden in Brazilië. Ook Palmeiras heeft zo'n grasmat en kon niks met de woorden van de Nederlandse aanvaller. "Er is geen bewijs dat het risico op blessures op kunstgrasvelden hoger is dan op natuurlijke velden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat Palmeiras, over de laatste vijf jaar, de Serie A-club is met het laagste aantal blessures", schreef de club.

Club sneert terug naar actievoerende Memphis Depay: 'Oppervlakkige kritiek zonder bewijs' Waar in Nederland het kunstgras verbannen is uit alle stadions van de betaaldvoetbalclubs, daar strijdt Memphis Depay aan de andere kant van de wereld juist tegen de opkomst van kunstgras in Brazilië. De Nederlandse aanvaller van Corinthians voert al een tijdje actie met andere grote namen, maar stuit ook de betreffende clubs tegen de borst.

Memphis bij Oranje

Memphis - die de hele wedstrijd speelde voor Corinthians - is voor het eerst sinds het EK 2024 weer onderdeel van de selectie van Nederland. Bondscoach Ronald Koeman liet hem een tijdje links liggen, omdat hij niet fit genoeg zou zijn. Daarnaast wilde Koeman weten hoe hoog het niveau in Brazilië was. Nadat hij samen met Nigel de Jong op bezoek ging bij Corinthians, wist de bondscoach genoeg: de 31-jarige spits moet weer terugkomen in het Nederlands elftal.

Koeman beschikt slechts over vijf aanvallers - Xavi Simons en Justin Kluivert niet meegerekend - dus er is een redelijke kans dat Memphis ook weer minuten gaat maken voor Oranje. Hij heeft nog vijf goals nodig om de all-time topscorer van ons land te worden en zo Robin van Persie van de troon te stoten.

Zorgen voor Oranje en bondscoach Ronald Koeman: Frenkie de Jong ziek en sterkhouder valt uit met blessure Het is nog maar de vraag of Frenkie de Jong zich maandag gaat melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona miste zondagavond de topper tegen Atletico Madrid omdat hij volgens trainer Hansi Flick 'niet fit' is. Maar bondscoach Ronald Koeman kreeg zondagavond nog meer slecht nieuws: een sterkhouder viel met een blessure uit.

Nations League

Nederland speelt op 20 en 23 maart tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Het is nog maar de vraag of Frenkie de Jong en Denzel Dumfries erbij zullen zijn. Frenkie bleek last van zijn maag te hebben, terwijl Dumfries geblesseerd uitviel bij Inter.

