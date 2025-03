Zorgen voor Oranje en bondscoach Ronald Koeman: Frenkie de Jong ziek en sterkhouder valt uit met blessure

Het is nog maar de vraag of Frenkie de Jong zich maandag gaat melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona miste zondagavond de topper tegen Atletico Madrid omdat hij volgens trainer Hansi Flick 'niet fit' is. Maar bondscoach Ronald Koeman kreeg zondagavond nog meer slecht nieuws: een sterkhouder viel met een blessure uit.

De Jong zat ook niet op de reservebank. Spaanse media meldden dat De Jong last heeft van zijn maag en dat hij daardoor afwezig is. De Jong maakt deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, dat het komende week twee keer tegen Spanje opneemt in de kwartfinales van de Nations League. Het is nog niet duidelijk of hij zich voor die duels moet afmelden.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries is zondagavond ook nog eens geblesseerd uitgevallen in de uitwedstrijd van Internazionale bij Atalanta. De rechtervleugelverdediger liep een spierblessure op en moest zich halverwege de tweede helft laten vervangen door Yann Bisseck. Dumfries moet zich maandag ook bij het Nederlands elftal melden ter voorbereiding op de komende twee kwartfinales tegen Spanje. Het lijkt aannemelijk dat hij zich voor die duels moet afmelden, het is dan nog de vraag of Koeman een vervanger oproept.

Veel op de bank

Frenkie de Jong zit dit seizoen vaak op de bank bij Barcelona. Hij stond tot en met september aan de kant met een enkelblessure en speelde sindsdien nog geen hele wedstrijd in La Liga. Meestal wordt hij ingezet als invaller, een enkele keer krijgt hij een basisplek. In de Champions League en in de Copa del Rey (Spaanse beker) maakt Frenkie overigens meer minuten.

Grote afwezige en sterkhouder

Ook bij het Nederlands elftal schittert Frenkie vaak in afwezigheid. Hij speelde sinds oktober 2023 slechts één interland: in november 2024 tegen Hongarije (4-0). Dumfries is wat dat betreft meer een sterkhouder geworden de afgelopen jaren. Met zijn rushes aan de rechterkant zorgde hij al vaak voor assists en goals in Oranje.

Kritiek op de statistiek

De Jong legde pas bij Ziggo Sport uit dat hij de meest verdedigende middenvelder is bij FC Barcelona en dus weinig voor de goal komt. "Ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig alleen nog maar, of heel veel, naar statistieken kijken en daarop spelers beoordelen. Ze kijken niet echt meer naar een wedstrijd. Goals zijn het allerbelangrijkste in het voetbal. Maar het is niet zo, dat als een speler niet scoort dat hij dan niet goed kan spelen. En ook andersom niet, als hij scoort dat hij wél goed speelt."