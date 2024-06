Memphis Depay verraste Jeremie Frimpong met speciaal dansje na goal: 'Hij wist gelijk wat hij moest doen'

Memphis Depay maakte donderdagavond zijn 45ste interlandgoal namens Oranje na een assist van Jeremie Frimpong. Later scoorde Frimpong zijn eerste voor het Nederlands elftal. Depay en Frimpong vierden dat met een Ghanees dansje, zo vertelde Depay na afloop.

"Het is toevallig een Ghanees dansje", antwoordde Depay op de vraag van de verslaggever waarom hij zo juichte. "De hele voorhoede heeft Ghanese roots. Mijn vader, hun ouders (Frimpong en Brian Brobbey, red.). Dat is een bekend dansje. Eigenlijk niet afgesproken, dus ik verraste hem een beetje, maar hij wist gelijk wat-ie moest doen. Daar geniet je van. Een mooie avond in De Kuip, 4-0. Een goed begin."

Interview Jeremie Frimpong toch nog steeds in het Engels: 'Maar het Nederlands komt eraan' Jeremie Frimpong is hard aan het werken aan zijn Nederlands. De rechterwingback doet zijn interviews nog altijd in het Engels, maar begrijpt inmiddels wel de voetbaltermen in het Nederlands.

Frimpong was de aangever bij de 1-0 van Depay. "Vlijmscherpe voorzet van J. Pfff… Echt een fantastische bal. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld, heel blij. Hij heeft zijn stempel wel gedrukt", sprak Depay. "En natuurlijk voor mij ook weer lekker dat ik m’n doelpunt weet te maken", ging hij verder.

Memphis Depay baart opzien met hoofdband: 'Roland Garros is iets verderop' Memphis Depay is een mannetje op en naast het veld. Hoe hij erbij loopt binnen de lijnen vindt de 30-jarige aanvaller van het Nederlands elftal ook belangrijk. En Depay heeft iets nieuws gevonden, waarbij hij inspiratie heeft gehaald uit de NBA of Roland Garros.

Depay kreeg zijn 45ste interlandgoal achter zijn naam. Dus komt topscorer Robin van Persie steeds dichterbij. De oud-international maakte in 102 interlands precies vijftig doelpunten. Depay kan dus tijdens het EK op jacht naar die topscorerstitel.

'Connection' met Brobbey

Wie weet krijgt hij daarbij hulp van Brian Brobbey, die tegen Canada als spits speelde. "Met momenten konden we elkaar vinden. Op de training hebben we elkaar al gevonden. Een 'speciale klik' wil ik het nog niet noemen, maar hij is iemand die sterk is. Met slimmigheidjes van mij kan ik hem bereiken en eronder komen. Hij is ook snel, dus die connection is er wel."

Memphis kan tegen IJsland sowieso op jacht naar een goal. Bondscoach Ronald Koeman zei donderdagavond dat hij verwacht dat de 30-jarige aanvaller de hele wedstrijd speelt. Ook om ritme te krijgen in aanloop naar het EK, aangezien Depay lange tijd geblesseerd was.