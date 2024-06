Ronald Koeman looft smaakmakers Oranje: 'Meer kan ik niet van hem vragen'

Bondscoach Ronald Koeman genoot donderdagavond van Memphis Depay en al helemaal van Jeremie Frimpong. De speler van Bayer Leverkusen maakte zijn eerste interlandgoal voor Oranje, in de wedstrijd tegen Canada (4-0). Ook gaf hij de assist op de openingsgoal van Depay.

"Hij viel zeker op. Als je zo belangrijk en goed bent, en die linksback is ook van aardig niveau…", doelde Koeman bij de NOS op Alphonso Davies van Bayern München. "Hij heeft de actie, de snelheid. Dat had in de eerste helft ook al gevaarlijk kunnen worden. Hij speelde zoals bij zijn club, ik ben blij voor hem. Hij maakt een goal, geeft een géweldige voorzet bij die (1-0, red.) van Memphis. Meer kan ik niet van hem vragen", beaamde Koeman.

Jeremie Frimpong over zijn favoriete positie: 'Ik speel waar de coach me nodig heeft' Jeremie Frimpong speelde donderdagavond als rechtsbuiten bij Oranje in de wedstrijd tegen Canada (4-0). Hij was goed voor een goal en een assist en werd zo de Man of the Match. "Ik probeer gewoon gebruik te maken van mijn kwaliteiten om het team te helpen."

De rechterkant is zijn beste kant, volgens Koeman. Al kan Frimpong ook op links uit de voeten. "Met hem kan je ook aanvallend aan de rechterkant met snelheid spelen. Hebben meerdere opties op die positie."

Memphis

Wie ook opviel was Memphis Depay. De Oranje-ster kwakkelde dit seizoen met de nodige blessures, maar lijkt net op tijd fit voor het EK in Duitsland. Tegen Canada strooide hij met passjes en had hij lekkere acties in huis, zag ook Koeman. "We hopen met hem tegen IJsland negentig minuten te spelen. Zoals het nu lijkt, ziet dat er prima uit."

Wijnaldum

Bij wie het minder liep, was routinier Georginio Wijnaldum. Toch nam Koeman zijn pupil in bescherming. "Dat lag niet alleen aan Gini zelf", oordeelde Koeman, die kritisch keek naar Jerdy Schouten en Ryan Gravenberch. Dat tweetal stond volgens Koeman te vaak op dezelfde hoogte. "Dat ging de tweede helft veel beter."

Al met al was Koeman tevreden. "Vier goals maken, dat vind ik prima", was zijn conclusie.