Memphis Depay baart opzien met hoofdband: 'Roland Garros is iets verderop'

Memphis Depay is een mannetje op en naast het veld. Hoe hij erbij loopt binnen de lijnen vindt de 30-jarige aanvaller van het Nederlands elftal ook belangrijk. En Depay heeft iets nieuws gevonden, waarbij hij inspiratie heeft gehaald uit de NBA of Roland Garros.

Memphis Depay betrad in de oefeninterland tegen Canada het veld met een hoofdband. Dat viel ook NOS-analist Rafael van der Vaart op. "Misschien gaat-ie tennissen", grapte de oud-international. Het bleef voor Depay niet alleen bij de warming-up, want ook in de wedstrijd droeg hij de hoofdband. "Roland Garros is iets verderop", sprak commentator Arman Avsaroglu toen hij het nieuwe modedingetje van Depay zag.

Memphis Depay rapt in aanloop naar EK over luxe in nieuw nummer: 'Je schrikt van de prijs van me kapper' Memphis Depay hoopt aankomende zomer met het Nederlands elftal Europees kampioen te worden. De 30-jarige aanvaller blaakt in ieder geval van het zelfvertrouwen. Dat blijkt uit een nieuw nummer dat Depay heeft gemaakt.

Cornrows

De hoofdband lijkt vooral voor de sier. Depay heeft zijn kapper gevraagd om cornrows en met die haarstijl hangt er niks voor zijn gezicht. In de NBA zijn ook veel spelers die een haarband om hebben, zoals in een ver verleden ook superster LeBron James. Depay keek al eens vaker iets af bij de NBA. Zo ontwierp hij een speciale ring voor teamgenoot Antoine Griezmann bij Atlético Madrid.

Memphis 🫶 Griezmann 💎❤️🤍 pic.twitter.com/4ct60BQ7bR — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2024

Overigens zal Griezmann de ring vooral als aandenken zien aan Depay. De 30-jarige aanvaller mag vertrekken bij Atlético Madrid, waar hij sinds de winter van 2022 speelde. Het EK in Duitsland lijkt dus het ideale toernooi voor Memphis om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Met die haarband is dat in ieder geval al goed gelukt.

Op jacht naar Robin van Persie

Memphis Depay is op jacht naar de topscorerstitel van het Nederlands elftal. Momenteel staat hij tweede achter Robin van Persie, die kwam tot vijftig doelpunten in 102 interlands. De teller van Depay staat op 44 goals in negentig wedstrijden. Zijn laatste goal maakte hij in maart 2023 tegen Gibraltar. Daarna speelde de aanvaller lange tijd niet vanwege verschillende spierblessures.

Voor het EK was hij net op tijd fit. Oranje speelt op het EK in Duitsland tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Het Nederlands elftal is gebivakkeerd in Wolfsburg.