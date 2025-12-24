Micky van de Ven zadelde Arne Slot afgelopen zaterdag met een groot probleem op. Dankzij een tackle van de verdediger brak de Zweedse spits van Liverpool zijn voet en kuitbeen. Na felle woorden van Slot bood Van de Ven zijn excuses aan het adres van Isak. "Ik wilde hem het beste wensen."

Voor Slot was er afgelopen zaterdag weer eens reden om te juichen. Liverpool won met 2-1 tegen Tottenham. De wedstrijd kende wel een zwart randje voor de Nederlander. Hij zag namelijk recordaankoop Isak uitvallen met een horrorblessure, veroorzaakt door Van de Ven. Dit gebeurde nadat Isak het eerste doelpunt scoorde voor Liverpool. De blessure ontstond doordat Van de Ven een sliding maakte om zijn schot te blokkeren. De Zweedse international liep een blessure aan zijn linkerenkel op en brak zijn voet en kuitbeen.

'Roekeloos'

De actie van de verdediger werdt noch door de scheidsrechter, noch door de VAR als strafbaar gezien. Dit leidde tot veel woede bij de bank van Liverpool, dat eerder Xavi Simons al met rood van het veld zagen gaan na een overtreding op Virgil van Dijk.

Tijdens een persconferentie uitte Slot dan ook felle kritiek op Van de Ven. Zo noemde hij zijn sliding 'roekeloos'. "De actie van Simons op Van Dijk was onbedoeld. Ik denk ook niet dat je ooit geblesseerd kan raken door een dergelijke actie. Maar bij de tackle op Isak loop je tien van de tien keer een serieuze blessure op", aldus Slot.

Excuses

Gelukkig is Van de Ven schuldbewust en heeft hij inmiddels zijn excuses aangeboden aan Isak. "Ik heb hem een bericht gestuurd, want ik wilde hem natuurlijk geen pijn doen", vertelde de verdediger aan Sky Sports. "Ik wilde gewoon proberen het schot te blokkeren. Ik denk dat het een beetje ongelukkig was hoe zijn voet tussen mijn benen terechtkwam. Daarom heb ik hem daarna een bericht gestuurd en wilde ik hem het beste wensen. Ik hoop hem snel weer op het veld te zien. Hij waardeerde het bericht en antwoordde me."

Isak onderging maandag een succesvolle operatie. Slot is ervan overtuigd dat de aanvaller, voor wie 125 miljoen pond werd betaald, voor het einde van het seizoen weer beschikbaar zal zijn, mits zijn revalidatie volgens plan verloopt.

