Trainer Thomas Frank van Tottenham Hotspur heeft fel gereageerd op de woorden van Arne Slot. De trainer van Liverpool uitte kritiek op Micky van de Ven na een 'roekeloze' tackle op Alexander Isak. "Laat ik het zo zeggen..."

Spurs-verdediger Van de Ven haalde de Zweedse spits onderuit. Het was meteen foute boel bij de spits: hij hield er een gebroken kuitbeen en een enkelblessure aan over. Daar is hij ondertussen al aan geopereerd.

"Ik vond de tackle van Van de Ven roekeloos", zei Slot erover. "Daarbij loop je tien van de tien keer een serieuze blessure op."

'Duidelijk oneens'

Frank laat dinsdag ook van zich horen over het incident. "Ik ben het op veel punten duidelijk oneens", zei Frank over de beschuldiging van Slot. "We hebben het hier over een verdediger die alles doet wat hij kan om een doelpunt te voorkomen."

Van de Ven botste afgelopen zaterdag tegen Isak bij een mislukte poging om te voorkomen dat de Zweedse spits zou scoren. Isak maakte in Londen nog wel de 0-1 voor Liverpool. Het duel eindigde in 1-2.

"Laten we het zo zeggen: als mijn verdedigers dat niet doen, zijn het geen echte verdedigers", vervolgt Frank.

Herstel

De verwachting is volgens Slot dat Isak richting het einde van het seizoen weer volledig mee kan draaien. Een fikse domper voor de spits die een stroeve start in Liverpool kende. De coach wilde nog niks loslaten over een eventuele vervanger.

Liverpool speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Wolves, dat pas twee punten pakte dit seizoen. Daarmee sluiten ze het kalenderjaar 2025 af. De ploeg staat momenteel op plek vijf in de Premier League.

