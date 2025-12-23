Liverpool-trainer Arne Slot heeft felle kritiek geuit op Tottenham Hotspur-verdediger Micky van de Ven. De Nederlander zette een tackle in op Liverpool-spits Alexander Isak, waarbij hij zijn been brak. De peperdure aankoop ligt er maanden uit. Slot noemde de tackle van Van de Ven roekeloos. "Je loopt tien van de tien keer een blessure op."

In een verhit duel tussen Liverpool en Tottenham gebeurde van alles. Xavi Simons moest na een half uur naar de kant door een rode kaart. Hij zette een felle tackle in op Virgil van Dijk, die er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf kwam. Wie later in het duel niet goed uit de strijd kwam was Alexander Isak.

'Een grote teleurstelling'

Hij scoorde de openingstreffer voor Liverpool. Maar terwijl Spurs-verdediger Micky van de Ven de bal probeerde te blokken, schoffelde hij de Zweedse spits onderuit. Het was meteen foute boel bij de spits: hij brak zijn been en is daar ondertussen al aan geopereerd. "Het is een grote teleurstelling voor Isak en ons", begon Slot dinsag op de persconferentie van Liverpool. Zij bereiden zich momenteel voor op het duel met Wolverhampton, zonder Isak.

Slot neemt Simons in bescherming, die bakken van kritiek over zich heen kreeg na de actie. "Ik vond de tackle van Van de Ven roekeloos. De actie van Xavi Simons op Virgil van Dijk was onbedoeld. Ik denk ook niet dat je ooit geblesseerd kan raken door een dergelijke actie. Maar bij de tackle op Isak loop je tien van de tien keer een serieuze blessure op."

Komt er een vervanger?

De verwachting is volgens Slot dat Isak richting het einde van het seizoen weer volledig mee kan draaien. Dat is een fikse domper voor de spits die een stroeve start in Liverpool kende. Verder wilde Slot nog niks loslaten over een eventuele vervanger.

Liverpool speelt zaterdag tegen Wolves, dat pas twee punten pakte dit seizoen. Daarmee sluiten ze het kalenderjaar 2025 af. Op 1 januari spelen ze alweer de volgende wedstrijd tegen Leeds United.

