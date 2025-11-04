In aanloop naar het Champions League-duel tussen Club Brugge en FC Barcelona van woensdag, sprak de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo uitgebreid met Alfred Schreuder. De oud-trainer van Ajax sprak vol lof over Frenkie de Jong en Ronald Koeman. "Hij was heel moedig."

Schreuder was van 2020 tot 2021 assistent bij Barcelona onder Koeman. Na het ontslag van de huidigde bondscoach van Oranje, kwam hij aan het roer te staan bij Club Brugge, waar hij landskampioen mee werd. Het jaar daarop moest Schreuder Erik ten Hag opvolgen bij Ajax. Halverwege het seizoen werd de 53-jarige trainer al de laan uit gestuurd.

'Hij zorgt ervoor dat het team goed speelt'

Woensdag nemen dus twee ploegen waar Schreuder ooit de leiding over had, het tegenover elkaar op in de Champions League. Reden voor Mundo Deportivo om met hem te spreken. Het gepsrek ging onder meer over De Jong. Voor de middenvelder van Barcelona had Schreuder lovende woorden. "Hij is een ongelooflijke speler en mens: eerlijk, open, een teamspeler. Hij scoort geen vijftien doelpunten per seizoen, maar hij zorgt ervoor dat het team goed speelt", aldus Schreuder tegen de Spaanse sportkrant.

De voormalige assistent bij Barcelona had vooral veel lof voor het tandem van De Jong en Pedri. "Als Pedri en De Jong samenspelen, bepalen zij het tempo van de wedstrijd'', verklaart Schreuder.

'Alleen goede coaches doen dat'

Pedri debuteerde in 2020 onder Koeman en Schreuder bij Barcelona. "Koeman was moedig om dat te doen, en alleen goede coaches doen dat", vertelt Schreuder, die het talent van de Spaanse middenvelder al heel vroeg zag. "Vanaf dag één wisten we dat Pedri bijzonder was. De club had hem op zijn zeventiende gekocht van Las Palmas en was van plan hem uit te lenen."

Volgens Schreuder stak Koeman daar een stokje voor. "Hij zei: Nee, Pedri blijft. Koeman heeft hem een ​​paar keer uitgeprobeerd bij de basisspelers en hij werkte uitstekend samen met De Jong en Sergio Busquets. Sindsdien heeft hij de basiself niet meer verlaten."

