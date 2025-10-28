De kritiek op Memphis Depay lijkt nooit te verstommen. Ondanks zijn bewezen kwaliteiten heeft de topscorer aller tijden van Oranje regelmatig te maken met sceptische geluiden. Ralf Seuntjens komt met een opvallende suggestie: Memphis moet naar de rechterflank. Volgens hem is dat dé oplossing voor een langlopend probleem bij Oranje. "Ik zeg: heerlijk", zegt Seuntjens tegen Sportnieuws.nl.

Seuntjens vindt dat Nederland te kritisch is op Depay. "De kritiek gaat nergens over. Hij is gewoon onze man in de spits. We moeten ook eerlijk zijn, een spits is ook afhankelijk van het elftal. In Nederland doen we net alsof het elftal afhankelijk is van de spits, dat vind ik niet het geval. En zeker niet als je Gravenberch, Frenkie de Jong en/of Reijnders als controleurs hebt staan. En met Virgil van Dijk en Jurriën Timber erachter heb je genoeg kansen om tot een opbouw te komen."

'We zijn verwend gemaakt'

Depay, die in zijn loopbaan al vaak de nationale ploeg bij de hand heeft genomen, verdient volgens de spits van Lommel meer waardering. "Als Memphis een kans krijgt, maakt hij die heus wel af. Dus ik vind die kritiek overdreven. We zijn verwend gemaakt met Van Basten, Kluivert, Van Nistelrooy en Van Persie, maar ik vind dat we dat moeten accepteren als Nederland. Hij is momenteel onze beste spits. En over vier jaar gaan Emegha en Meerdink de dienst uitmaken."

Kansen voor Emegha en Meerdink

De cultvoetballer kijkt ook vooruit naar het WK 2026. Volgens hem zou Koeman er goed aan doen om alvast jong talent een kans te geven in de selectie. "Ik zou Emegha en Meerdink meenemen", adviseert Seuntjens. Betekent dat géén plek voor Ajax-spits Wout Weghorst? "Hij is misschien handig als pinchhitter, dat doet hij altijd goed en hij brengt daarin de energie. Maar je kunt ook gewoon vier spitsen meenemen, hè."

Seuntjens is in ieder geval vol vertrouwen in aanloop naar het eindtoernooi in Amerika, Canada en Mexico. "Ik vind dat Nederland gewoon kans maakt om het WK te winnen. De verdediging staat als een blok, het middenveld is uitstekend en Memphis en Gakpo zijn zekerheidjes. Alleen de rechtsbuiten is mager", vervolgt de 36-jarige spits.

Verrassende suggestie voor Depay

Wat Seuntjens betreft, hoeft Koeman zich niet druk te maken over de rechtsbuitenpositie. Zijn oplossing? Een nieuwe rol voor Memphis Depay. "Dumfries gaat er toch overheen. Dus je moet daar echt iemand neerzetten die echt wil voetballen en een totale vrije rol heeft, maar die wel in de eindfase in de zestien is."

Hij heeft zelf een duidelijke voorkeur. “Ik zou met Malen beginnen", stelt hij, voordat hij met een gedurfd alternatief komt. "Of misschien moet Koeman wel beginnen met Emegha of Meerdink in de punt en dan met Memphis als rechtsbuiten. Dat vind ik eigenlijk de beste optie. Nou, opgelost. Memphis in een vrije rol aan de rechterkant. Dat is een goede oplossing, hoor. Ik zeg: heerlijk."

Uitgebreid interview met Seuntjens

Namens Sportnieuws.nl sprak voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink uitgebreid met profvoetballer Ralf Seuntjens. De 36-jarige aanvaller vertelde uitgebreid over zijn verrassende eerste maanden in België, zijn gezondheid én reageerde op een zestal emotionele foto's. Die verhalen lees je hieronder.