Discussie over gerucht rondom Nederlandse keeper die zeventig miljoen euro moet kosten

Bayern München zou een bod van zestig miljoen pond voorbereiden op Bart Verbruggen, schreef The Telegraph vrijdag. Dat is omgerekend ruim zeventig miljoen euro voor de 20-voudig international van Oranje. Maar in Duitsland wordt er wat anders geroepen.

Ruim zeventig miljoen euro voor de 22-jarige keeper van Brighton & Hove Albion. Het zou wat zijn. Verbruggen maakt indruk in de Premier League en volgens Engelse media is dat reden voor Bayern om hem bovenaan het verlanglijstje te zetten als opvolger van Manuel Neuer. De Duitse legende is inmiddels 39 jaar.

Maar niets is minder waar, volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland. "Het is niet nieuw dat Bayern hem in de gaten houdt, want hij is een topkeeper. Maar er zijn geen plannen om hem een aanbod te doen. Hij is geen doelwit voor komende zomer. Het plan blijft duidelijk: 1. Neuer, 2. Urbig, 3. Ulreich. Peretz wordt waarschijnlijk verhuurd, zodat hij wedstrijdervaring op kan doen, of verkocht met een terugkoopoptie."

Oude bekende

Neuer heeft zijn contract afgelopen maand verlengd tot de zomer van 2026 en lijkt er daarna mee op te gaan houden. Waar Plettenberg zegt dat er voorlopig geen nieuwe keeper hoeft te komen, melden media als BILD en The Mirror dat Bayern München al aan het voorsorteren is op een goalie van wereldniveau.

En Verbruggen zou daar een oude bekende tegenkomen. Vincent Kompany was zijn trainer bij Anderlecht en wilde hem vervolgens meenemen naar Burnley, maar dat lukte niet. Zo kwam de Nederlandse doelman uiteindelijk bij Brighton & Hove Albion terecht.

