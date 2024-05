Mogelijke opvolger Arne Slot reageert op mogelijke Feyenoord-job: 'Laat zien dat er waardering is'

Arne Slot vertrekt deze zomer naar Liverpool en dus moet zijn ploeg Feyenoord op zoek naar een nieuwe coach. Veel namen worden genoemd als mogelijke opvolger van de succescoach, maar de naam van oud-assistent Marino Pusic valt het meest. Hij reageert voor het eerst op die geruchten.

"Het is uiterst eervol dat mijn naam wordt genoemd. Dat laat wel zien dat er waardering is voor wat ik heb neergezet bij Feyenoord", vertelt Pusic in gesprek met De Telegraaf. "Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Mijn contract bij Shakhtar loopt nog twee jaar door en ondanks de zware omstandigheden heb ik het hier naar mijn zin. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen." Pusic is op dit moment trainer van Shakhtar Donetsk en werd dit seizoen kampioen van Oekraïne met die club.

Oekraïne

Pusic was lange tijd assistent van Slot bij AZ en Feyenoord, maar afgelopen seizoen besloot hij op eigen benen te staan bij Shakhtar Donetsk. Daar kwam hij in een land in oorlog terecht en dat heeft veel impact op hem gemaakt. "Er is veel op me afgekomen. Dit is een seizoen dat heel veel van me heeft gevraagd. Je wordt de hele tijd met de oorlog geconfronteerd. We zijn voortdurend aan het reizen tussen Kiev en Lviv, waar we onze thuiswedstrijden spelen. En voor Europese wedstrijden moeten we met de trein naar Polen. In periodes dat de raketaanvallen en bombardementen heviger zijn, moet ik ook de spelers mentaal bijstaan en zorgen dat ze de focus op het voetbal houden."

Werkwijze

Volgens veel analisten is Pusic favoriet om Slot op te volgen, omdat hij zijn werkwijze bij Feyenoord kent. De 52-jarige coach werkte een kleine twee jaar als assistent bij de Rotterdammers. Onder andere Mario Been opperde Pusic als nieuwe trainer. "Ik weet niet of hij het wil, maar dat lijkt mij een veel logischere optie. Hij ligt goed in de groep, kent de manier van werken van Slot en kan daar op voortborduren. Hij is dit seizoen ook kampioen geworden in Oekraïne." Ook Nuri Sahin wordt regelmatig genoemd als opvolger van Slot.

Marino Pusic mag opnieuw feestvieren: Shakhtar Donetsk wint ook de beker in Oekraïne Marino Pusic heeft met Shakhtar Donetsk de dubbel in Oekraïne gewonnen. De coach pakte vier dagen geleden al de landstitel met zijn team. De voormalig assistent van Feyenoord is pas zeven maanden trainer van de Oekraïense club.