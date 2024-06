Mogelijke rampdag voor Feyenoord: Gernot Trauner én David Hancko geblesseerd van het veld op EK

Voor Feyenoord is vrijdag mogelijk op een rampdag uitgelopen op het EK. De centrale verdedigers Gernot Trauner en David Hancko moesten allebei geblesseerd van het veld tijdens het duel van hun land op het EK.

Trauner moest in het eerste duel van Oostenrijk tegen Frankrijk nog op de bank beginnen, maar kreeg van bondscoach Ralf Rangnick het vertrouwen tegen Polen. Dat betaalde hij terug door te scoren. In de tweede helft ging het echter mis. Een paar uur eerder was iedereen in Rotterdam al geschrokken toen David Hancko tijdens Slowakije - Oekraïne het veld moest verlaten.

Overtreding komt Trauner duur te staan

Trauner maakte in het duel tegen de Polen tien minuten na rust een overtreding op Jakub Moder, maar daarbij ging het fout. De Feyenoorder voelde daarna aan de achterkant van zijn linkerbovenbeen. Trauner moest daarna meteen gewisseld worden.

Pijnlijke aanname Hancko

Hancko nam halverwege de tweede helft bij een 1-1 stand de bal uit de lucht aan en voelde meteen dat het foute boel was. Hij greep naar zijn lies en ging naar het gras. De Slowaak werd een tijdje behandeld, probeerde het daarna nog wel even, maar kwam al snel tot de conclusie dat het weinig zin had. De verdediger liet zich even later alsnog wisselen. Zonder Hancko verloor Slowakije uiteindelijk met 2-1.

Slecht nieuws voor Feyenoord

Het nieuws is uiteraard slecht nieuws voor Slowakije en Oostenrijk, maar ook voor Feyenoord kan het weleens heel vervelend uitpakken. De centrale verdedigers een belangrijke schakel in de defensie van de Rotterdammers. Hij zou door zijn sterke prestaties ook in de belangstelling staan van een aantal grote clubs in het buitenland.

Feyenoord speelt op zondag 4 augustus het eerste duel van het seizoen. De Rotterdammers strijden dan tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, de eerste prijs van het seizoen. Als de blessures van de verdedigers serieus zijn dan zal het een race tegen de klok worden.

