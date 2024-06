Oekraïne droomt dankzij fenomenale goal Yaremchuk en winst op Slowakije van langer verblijf op EK

Oekraïne heeft de eerste zege op het EK voetbal 2024 te pakken: tegen Slowakije werd het in Düsseldorf 1-2. De Slowaakse 'Sokoli' (De Valken) stonden voor, maar werden daarna vleugellam.

Oekraïne-bondscoach Serhiy Rebrov had na de domper in de eerste speelronde tegen Roemenië (verloren met 3-0) ingegrepen: doelman Andriy Lunin (real Madrid) werd uit de basis gehouden. Vervanger Anatoliy Trubin (Benfica) moest na zeventien minuten al vissen. Ivan Schranz knikte de bal ongehinderd binnen. De aanvaller van Slavia Praag was ook al trefzeker tegen de Belgen (1-0-zege).

In het vervolg beet Oekraïne, waarvan de spelers vanwege de oorlog in hun land aldoor verklaren dat ze extra gemotiveerd zijn, wel degelijk van zich af. Vooral het tandem Artem Dovbyk (Girona) en Mykhaylo Mudryk (Chelsea) zette de Slowaakse keeper Martin Dúbravka (Newcastle) aan het werk.

Wilskracht Oekraïne

Na rust kwam het momentum geheel bij de ploeg die achterstond te liggen. Dovbyk kon met het hoofd net niet een voorzet van Mudryk bereiken, maar in de 54e minuut ging alles wel perfect bij Oekraïne. Na een soepele aanval legde Oleksandr Zinchenko (ex-PSV) de bal af op Mykola Shaparenko en de middenvelder van Dynamo Kiev schoot vanuit de zestien beheerst binnen: 1-1.

Dávid Hancko

Enkele minuten later was er een nieuwe tegenslag voor Slowakije. Feyenoord-verdediger Dávid Hancko liep een liesblessure op, probeerde het nog even maar moest zich vervolgens laten wisselen. Het toernooi lijkt over de man met de Feyenoord-onderbroek (althans, in de wedstrijd tegen België).

Fenomenale Roman Yaremchuk

Wat was er nou loos met de Slowaken? Het oogde loom en ongeïnspireerd bij het land dat zich met een zege zou plaatsen voor de achtste finale. Oekraïne bleef aanval na aanval opzetten en in de 80e minuut leidde het tot een kunststukje van Roman Yaremchuk. De Valencia-speler nam een lange voorzet beheerst aan en tikte de bal uiterst koeltjes langs de keeper: 1-2.

Bekijk de goal, tekst gaat door na de video

Stand in poule E

In groep E van Euro 2024 hebben Roemenië, Oekraïne en Slowakije allemaal drie punten. België staat op nul, maar moet net als de Roemenen nog het tweede groepsduel spelen. Bekijk hieronder alle details over deze poule.

Alles over het EK 2024

