'Liverpool krijgt concurrentie van Spaanse gigant in strijd om David Hancko'

David Hancko zou volgens Spaanse media Feyenoord kunnen verlaten voor een overgang naar Atletico Madrid. De 26-jarige Slowaak werd eerder al in verband gebracht met Liverpool, waar trainer Arne Slot dolgraag zijn voormalige speler zou willen overnemen. Toch lijkt de Nederlandse oefenmeester te moeten concurreren met Atletico om de handtekening van Hancko.

Onder andere het Spaanse Marca kondigde zondag aan dat Atletico Madrid vol voor Hancko wil gaan. De Spaanse grootmacht ziet in de linker centrale verdediger een ideale vervanger van Mario Hermoso. Echter kan de vraagprijs van Feyenoord een obstakel worden voor de transfer van de Slowaak. De Rotterdammers willen graag een bedrag willen ontvangen van ongeveer 35 à 40 miljoen euro. Bovendien moet Atletico opboksen tegen Premier League-clubs Liverpool en Leicester City, zo meldt MD.

Arne Slot wil samenwerking voortzetten

Volgens de Spaanse sportkrant hebben Liverpool en Leicester reeds geïnformeerd bij het kamp van Hancko. Bij The Reds is Arne Slot deze zomer begonnen aan zijn functie als trainer. Eerder werkte de 45-jarige Nederlander al succesvol samen met Hancko. De 1,88 meter lange verdediger heeft zelf al aangegeven open te staan voor een nieuwe stap nadat hij twee seizoenen heeft gespeeld voor Feyenoord. In Rotterdam heeft hij nog een contract tot medio 2028. Eerder gaf Hancko al aan dat Liverpool zijn droomclub was als kind.

Ondanks zijn langlopende contract zou hij samen met de club een afspraak hebben gemaakt. Bij een interessant bod gaat Feyenoord in onderhandeling. De marktwaarde van Hancko bedraagt 35 miljoen euro, al zou hij volgens Atletico voor minder geld kunnen verkassen.

Tweede EK voor Hancko

Het afgelopen WK ontbrak het Oost-Europese land in Qatar, doordat ze er niet in waren geslaagd zich te kwalificeren. Tijdens de vorige editie van het EK was Hancko ook onderdeel van de selectie. Echter maakte hij dat toernooi slechts zes minuten. Op dit moment is de Slowaak met zijn nationale ploeg afgereisd naar Duitsland voor het EK voetbal met meer perspectief.

In Duitsland kan de verdediger rekenen op een basisplaats, waardoor geïnteresseerde clubs kritisch naar zijn optreden gaan kijken. Maandag komt Hancko namens Slowakije voor het eerst in actie dit toernooi. Om 18:00 uur nemen ze het op tegen België.