Mohamed Ihattaren heeft wederom buiten het veld van zich laten horen. De aanvallende middenvelder die tegenwoordig basisspeler is bij Fortuna Sittard, vertelt tegen ESPN dat hij baalt van het imago dat er rondom hem is ontstaan.

Ihattaren was de laatste tijd veel in het nieuws vanwege zijn keuze voor Marokko in plaats van Oranje. De aanvallende middenvelder was keihard en vertelde dat hij 'nooit voor het Nederlands elftal' uit zou willen komen. "Ik speel voor het Marokkaanse elftal of geen interlands. Nederland is volledig uitgesloten. Dat ik ooit nog een shirt van het Nederlands elftal aan gaat trekken, zal echt nooit gebeuren. De tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen je", beet Ihattaren van zich af.

Imagoproblemen

Mede door die uitspraken en de jaren waarin Ihattaren zijn potentieel niet liet zien, merkt hij zelf dat hij in Nederland geen fijn imago heeft. De Fortuna-speler vindt dat dat niet helemaal aan hem ligt. "Ik heb niemand vermoord, maar dat is wel hoe mensen denken over mij. Dat ik iets heel ergs heb gedaan. Ik zat gewoon met mezelf in de knoop en wist niet of ik voetballen nog wel leuk vond. Dat is de realiteit."

Ihattaren brak door als toptalent van PSV, maar daarna bleef zijn ontwikkeling volledig stilstaan. Na periodes bij Ajax, Juventus en Sampdoria bloeide hij bij RKC Waalwijk weer een beetje op. Nu hij bij Fortuna Sittard weer in de Eredivisie schittert, laat Ihattaren een lastige periode achter zich. "Daar ben ik toen in terechtgekomen. Het was moeilijk om daar toen uit te komen. Uiteindelijk heb ik een goede weg kunnen vinden en daar een goed vervolg aan gegeven."

Mark van Bommel

Wie wel altijd in Ihattaren heeft geloofd, is zijn oude trainer Mark van Bommel. De spelmaker vindt het fijn dat hij altijd op de oud-voetballer terug kan vallen. "Heel bijzonder. Gewoon een vaderrol. Altijd contact. Hij stuurde me al een bericht toen hij las dat Fortuna interesse had. Hij vond het een hele verstandige keuze en stond er ook achter."

