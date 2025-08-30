Mohamed Ihattaren (23) krabbelt op na een jarenlange periode waarin de aanvallende middenvelder amper nog voetbalde en problemen had in zijn privéleven. Hij is er klaar voor om terug te vechten, om het ongelijk te bewijzen van degenen die beweren dat hij een eeuwig probleemgeval is.

In 2021 ging Ihattaren weg bij PSV, waarna hij bij Juventus, Sampdora, Ajax en Slavia Praag keer op keer faalde en het snel tot een breuk kwam. Vorig seizoen streek hij naar bij RKC, waar hij eindelijk weer regelmatig ging spelen. Ook had hij diverse aanvaringen met de politie, wat kwam doordat hij, zo erkent hij, 'fouten' heeft gemaakt. Nu staat hij onder contract bij Fortuna Sittard.

Marokko

In de voetbalpodcast van de NOS vertelt Ihattaren zijn verhaal. Hij licht onder meer toe waarom hij zich niet meer beschikbaar stelt voor het Nederlands elftal. Hij vindt dat te veel mensen hem hier lieten vallen en veroordeelden toen het wat minder met hem ging. In Marokko, het land van zijn ouders, voelde hij wel warmte.

Wel vindt hij het jammer richting de mensen die in Nederland wel voor hem klaarstonden, zoals Gerald Vanenburg en Wesley Sneijder, die evenals hij uit Utrecht komt.

'Over twee jaar'

"Sommige dingen zijn gebeurd. Ik geloof erin dat alles gebeurt met een reden. Daar geloof ik gewoon in", zegt hij. "Daar ben ik dankbaar voor, ook voor alles wat de afgelopen jaren is gebeurd. Na regen komt zonneschijn. Komt goed, altijd. En nu is er weer een probleem, er is altijd een probleem bij mensen."

Met dat laatste doelt hij op de reacties nadat hij bekendmaakte dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor Oranje. "Nederland. Marokko. Nederland. Marokko. Ik zit nu bij Fortuna, dit jaar. Over twee jaar... Veel mensen gaan spijt krijgen. Ze kunnen nog 20 jaar wachten voor er weer een nummer 10 komt zoals ik."

Grote club

"Binnen nu en twee jaar, zit ik bij een mooie Europese topclub", zo droomt hij hardop. "Ik heb een doel voor mezelf. Ik ga alles stap voor stap aangrijpen. Wat daar voor nodig is? Herhalen. Elke dag. Trainen. Ik snap dat er mensen zijn die niet in me geloven. Dat is mooi, daar krijg ik vuur van."

Hij geeft een voorbeeld: "Weet je wat ik mooi vind? Ik zit nu bij Fortuna. Mensen denken: mwah, laat hem maar voor Marokko spelen. Binnen nu en twee jaar piepen ze anders. Ze zullen het merken. Wraakgevoel? Honderd procent. Ik weet dat als ik dat wraakgevoel heb, dan komt Kanaleneiland naar boven. En dan ga je het niet winnen van me. Echt niet."

