Het was zaterdagavond geregeld weer smullen van Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard. De 23-jarige middenvelder gaf tegen Heracles Almelo een assist en was veelvuldig gevaarlijk. Toch werd er niet gewonnen (1-1) en daar had Ihattaren wel een theorie over: het egoïsme van een aantal ploeggenoten.

Het voormalig toptalent van PSV zorgde voor een interview zoals je ze nog maar zelden ziet. Bij ESPN liep Ihattaren volledig leeg omdat hij 'irritatie' voelde na de wedstrijd. Volgens hem kwam het geregeld voor dat ploeggenoten de bal van hem wegsnoepten terwijl hij zelf in kansrijke positie stond.

"Ik had momenten dat ik dacht: hoe kan dit nou? Ik sta rondom de zestien. En als je de bal dan voor mijn voeten wegpakt... Ik begrijp dat echt niet." Volgens de aanvallende middenvelder is het onbegrijpelijk en moeten ploeggenoten van elkaar weten waar ze goed in zijn. "Dat is logisch nadenken."

Woest na opvallende actie

Er waren tijdens de wedstrijd een aantal momenten waarop dat niet gebeurde. Voor rust werd Ihattaren woest toen hij twee man passeerde, maar de bal vervolgens door ploeggenoot Dimitris Limnios werd afgepakt. En er was meer. "Op een gegeven moment schiet Paul Gladon, wordt het schot geblokt, schiet hij wéér. En dan staan we met twee man rondom de zestien..."

Waarom dat gebeurt, heeft volgens Ihattaren niet alleen met spelinzicht te maken. Hij denkt dat er ook andere belangen spelen. "Iedereen heeft zijn eigen bv", vermoedt hij. "En jongens die op de bank zitten denken misschien: als ik één bal krijg, schiet ik hem er in en kijk ik verder wel. Maar zo werkt het niet. Het is kwalijk als iedereen voor zichzelf gaat lopen ballen."

Kip zonder kop

Ihattaren kreeg de steun van zijn trainer Danny Buijs. Hij herkende de lezing van zijn smaakmaker. "Een paar lopen als kip zonder kop rond", stelde de oefenmeester. "De effort die ze geven is fantastisch, maar voetbal is een sport waarbij je moet nadenken."

Sterke start van seizoen

De frusterende avond van Ihattaren leverde in elk geval een assist en een punt op tegen Heracles. In totaal staat Ihattaren dit seizoen op vier goals en drie beslissende voorzetten. Mede door hem is Fortuna vooralsnog bezig aan een puik seizoen. De Limburgers staan op een achtste plaats in de Vriendenloterij Eredivisie.

